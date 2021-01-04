Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Etna Yanardağı patladı! 40'tan fazla deprem...

Son dakika: Etna Yanardağı patladı! 40'tan fazla deprem...

Son dakika haberine göre; 'nın adasında bulunan 'ı birkaç gün içinde meydana gelen 40'tan fazla depremle birlikte yeniden aktif hale geldi. Lavların fışkırdığı yanardağdan çıkan dumanlar gökyüzünü adeta esir aldı.

DHA
Giriş Tarihi: 4.1.2021 13:13 Son Güncelleme: 4.1.2021 13:30 ABONE OL
Son dakika: Etna Yanardağı patladı! 40'tan fazla deprem...

İtalya'nın Sicilya adasındaki Etna Yanardağı yeniden harekete geçti. Gökyüzünü kaplayan dumanlar kameraya saniye saniye yansıdı.

İtalya'nın Sicilya adasındaki Etna Yanardağı Aralık ayından sonra ilk kez yeniden harekete geçti. Gece geç saatlerde Avrupa'nın en yüksek yanardağının güneydoğudaki kraterinden gökyüzüne doğru yükselen lav, "muhteşem" bir doğa gösterisi sundu. Yetkililer, son birkaç gün içinde Etna'nın güney kanadında 3,8 büyüklüğünde yaklaşık 40 deprem meydana geldiğini açıkladı. 3 bin 330 metre yüksekliğindeki Etna her yıl farklı tarihlerde aktifleşerek etrafa lav ve kül savuruyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Etna Yanardağı patladı! 40'tan fazla deprem...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA