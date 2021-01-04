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: Koronavirüsle mücadelede bir tarihi gün daha! Aşı ilk kez bugün yapıldı

haberine göre; salgınının sona ermesi için dünyada aşılama çalışmaları başladı. Aşı uygulamaları arasına yeni onay alan da katıldı. Astrazeneca - işbirliği ile bulunan aşı bugün 'de ilk kez uygulandı. 82 kişiye aşı yapıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 4.1.2021 12:22 Son Güncelleme: 4.1.2021 12:50 ABONE OL
SON DAKİKA: Koronavirüsle mücadelede bir tarihi gün daha! Aşı ilk kez bugün yapıldı

İngiltere'de kullanım onayı alan Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı ilk kez 82 yaşındaki bir hastaya yapıldı.

İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın ortak geliştirdiği yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısı bugün yapılmaya başlandı. Ülkede Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği aşının ardından kullanım onayı alan ikinci aşı, bugün ilk kez 82 yaşındaki diyaliz hastası Brian Pinker'e yapıldı.

Oxford'daki Churchill Hastanesinde aşı olan Pinker yaptığı açıklamada, "Bugün Covid-19 aşısını yaptırmaktan çok memnunum. Aşının Oxford'da icat edilmiş olmasından gerçekten gurur duyuyorum" dedi.

İngiltere'nin 100 milyon doz sipariş ettiği aşının normal buzdolaplarında muhafaza edilebilmesi nedeniyle diğer aşılara kıyasla dağıtımının daha kolay olduğu belirtiliyor.

İngiltere'de dün 54 bin 990 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 654 bin 779'e yükseldi. Ülkede Covid-19 nedeniyle 454 kişi daha hayatını kaybederken, toplam can kaybı 75 bin 24 oldu.

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SON DAKİKA: Koronavirüsle mücadelede bir tarihi gün daha! Aşı ilk kez bugün yapıldı
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