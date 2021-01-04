Son dakika: UFO'yu saniye saniye kaydettiler! Ülkeyi şaşkına çeviren görüntüler! Polisten de açıklama geldi...

"NESNE ÇOK HIZLIYDI"

Hawaii News Now ile yaptığı röportajda Moriah, gökyüzündeki sıra dışı nesneyi fark ettiği anı paylaştı. Yukarı baktığında büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirten kadın, eşini ve arkadaşlarını aramaya başladığını ve onların da aynı tepkiyi verdiğini belirtti.

Ne olduğunu bilmedikleri bu nesnenin çok hızlı olduğunu belirten görgü tanıkları, bir polis veya yetkili birinin bu durumu kontrol etmesi için 911'i aradıklarını söyledi.