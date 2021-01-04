Son dakika: UFO'yu saniye saniye kaydettiler! Ülkeyi şaşkına çeviren görüntüler! Polisten de açıklama geldi...

Hawaii'de bir aile UFO gördüğünü bildirdi. Aile, gökte beliren mavi ışığı kayıt altına alırken, UFO'nun okyanusa daldığını aktardı.
UFO'YU KOVALADILAR
Gökte beliren mavi ışığı eşi ve arkadaşlarının takip ettiğini aktaran kadın ışığın bir anda gözden kaybolduğunu söyledi. Kaybolma sırasında beyaz bir ışık ortaya çıktığı da belirtildi.
"NESNE ÇOK HIZLIYDI"
Hawaii News Now ile yaptığı röportajda Moriah, gökyüzündeki sıra dışı nesneyi fark ettiği anı paylaştı. Yukarı baktığında büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirten kadın, eşini ve arkadaşlarını aramaya başladığını ve onların da aynı tepkiyi verdiğini belirtti.
Ne olduğunu bilmedikleri bu nesnenin çok hızlı olduğunu belirten görgü tanıkları, bir polis veya yetkili birinin bu durumu kontrol etmesi için 911'i aradıklarını söyledi.
POLİS GELDİKTEN SONRA BEYAZ IŞIK YENİDEN GÖRÜLDÜ
Polis olay yerine geldiğinde, grubun ikinci bir UFO yaklaşımı tespit ettiği bildirildi. Moriah, eşinin yukarı baktığını ve beyaz olanın geldiğini gördüğünü söyledi. Beyaz olan mavi olanla aynı yöne gitse de daha küçük olduğunu belirtti.
HAWAİİLİLER ŞAŞKINA DÖNDÜ
Nesnelerin ne olduğunu bilmeyen sadece Hawaiililer değil yetkililerin de açıklama getiremediği bu durum karşısında herkes şaşkına dönmüş durumda.