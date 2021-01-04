Türkiye, Hırvat depremzedeleri yalnız bırakmadı

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Hırvatistan'da 29 Aralık'taki 6,3 büyüklüğündeki depremde etkilenen afetzedelere gönderdiği yardımlar, Jastrebarsko Lojistik Merkezi'ne ulaştı. 7 kişinin öldüğü bölgeye ulaşan yardımı karşılayan Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, AFAD yetkililerinin ilk aşama olarak en çok ihtiyaç duyulan 272 adet ısıtıcının Hırvatistan'a ulaştırdığını aktardı. AFAD Başkanlığınca Hırvat depremzedeler için 480 çadırın da hazırlandığını belirten Hızlan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Zagreb temsilcisinin de arazide olduğunu, 500 adet battaniyenin de TİKA tarafından temin edilerek teslim edildiğini sözlerine ekledi.