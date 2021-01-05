Somali'de terör saldırısında hayatını kaybeden Türk işçiler Selami Aydoğdu (22) ve Erdinç Genç (44), memleketleri Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı. Üç gün önce bomba yüklü motosikletle bir Türk firmasına yönelik terör saldırısında yaşamını yitiren Selami Aydoğdu için Mecitözü ilçesine bağlı Çayköy köyünde, Erdinç Genç için ise Ortaköy ilçesine bağlı Aşdağul beldesinde cenaze töreni düzenlendi. Saldırıdan yaralı kurtulan ve oğlunun cenazesine katılan baba Ömer Aydoğdu, duyduğu üzüntüyü dile getirdi.Yol yapımında çalışırken bombanın patladığını belirten Aydoğdu, şunları söyledi: "Patlama olunca oğlum, 'Baba, baba' diye bağırdı. Benim vücudumda ve kolumda yaralar vardı. Hastaneye beraber gittik. Yolda, 'Baba bir şeyin var mı nasılsın?' diye sordu. Ben de ona sordum. 'Benim bir şeyim yok' dedi. O sırada baygınlık geçirdi. Kafasına su döktüm. Hastanede o başka odaya alındı ben başka odaya. Daha sonra doktorlar geldi, 'Oğlunuzu iki ameliyata aldık ama kurtaramadık' dediler." Aydoğdu, "Zorla yanıma çalışmaya geldi. Düğün borcu da vardı ama ben onu Somali'de terör saldırıları olduğu için Türkiye'ye göndermek istedim. Kabul etmedi, 'Baba ölsek de beraber öleceğiz, kalsak da beraber kalacağız' dedi" diyerek yaşananları anlattı.3 çocuk babası Erdinç Genç için düzenlenen törene, Genç'in acılı babası Abdurrahman, annesi Hamide, eşi Melek Genç ve akrabalarının yanı sıra Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Genç'in 3 ay önce aynı saldırıda hayatını kaybeden Aydoğdu ile çalışmak için Somali'ye gittiği öğrenildi. Gözyaşlarının sel olduğu cenazede Genç'in yakınları ayakta durmakta zorlandı.