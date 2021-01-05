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Bakan Çavuşoğlu, 'de terör saldırısı düzenlenen Türk şirketinin sahibini kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'de terör saldırısı düzenlenen Türk şirketinin sahibi ’yu kabul etti.

DHA
Giriş Tarihi: 5.1.2021 16:16 ABONE OL
Bakan Çavuşoğlu, Somali'de terör saldırısı düzenlenen Türk şirketinin sahibini kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali'de terör saldırısı düzenlenen Türk şirketinin sahibi Hidayet Zorlu'yu kabul etti.

Bakan Çavuşoğlu, geçen hafta cumartesi günü Somali'de bombalı araçla terör saldırısı düzenlenen, yol çalışması yapan şirketinin sahibi Hidayet Zorlu'yu kabul etti. Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede, Bakan Çavuşoğlu, geçmiş olsun dileklerini ileterek, hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı için başsağlığı diledi. Bakan Çavuşoğlu, düzenlenen terör saldırısına ilişkin Zorlu'dan bilgi aldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Somali'deki saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların yakınlarıyla görüştü

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Bakan Çavuşoğlu, Somali'de terör saldırısı düzenlenen Türk şirketinin sahibini kabul etti
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