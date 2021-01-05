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Cumhurbaşkanı Sarkisyan koronavirüse yakalandı

'nin başkenti 'da ayağından ameliyat olan Cumhurbaşkanı koronavirüse yakalandı

İHA
Giriş Tarihi: 5.1.2021 22:03 ABONE OL
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan koronavirüse yakalandı
Geçtiğimiz 3 Ocak tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da ayağından ameliyat olan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. Ermenistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı, yıllık izin kapsamında yeni yılı ailesi ve torunlarıyla birlikte Londra'da karşıladı. Sarkisyan, 3 Ocak'ta bacağından ameliyat oldu, ameliyat başarılı geçti. Ancak Cumhurbaşkanında korona virüs belirtilerinin ortaya çıkmasının ardından yapılan testin sonucu pozitif çıktı" denildi.
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Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan koronavirüse yakalandı
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