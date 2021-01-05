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'da bir imam Yahudiler hakkındaki hadis okuduğu için yargılanacak

'nın Toulouse kentinde, Cezayir asıllı İmam Muhammed Tatai hutbede okuduğu ve Yahudilerden bahsedilen 'te "ırkçı nefrete tahrik" suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Tatai'nin avukatları "davanın siyasi malzeme yapılmasının kaçınılmaz olacağı" konusunda endişe taşıdıklarını belirterek nakledilen Hadis-i Şerif'in ırkçı nefrete tahrik edici herhangi bir unsurunun bulunmadığını ifade etti.

AA
Giriş Tarihi: 5.1.2021 21:55 ABONE OL
Fransa'da bir imam Yahudiler hakkındaki hadis okuduğu için yargılanacak

Kentin en büyük camisi Empalot'un imamlığını yapan Tatai, 2017'de hutbede Arapça olarak, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in Müslümanlar ile Yahudiler arasında ahir zamanda zuhur edecek olaylarla ilgili hadisini okudu.

Ertesi yıl Yahudi düşmanlığını körüklediği gerekçesiyle hakkında açılan soruşturma sonucu İmam Tatai, Toulouse Ceza Mahkemesine gönderildi.

Mahkeme henüz duruşma tarihlerini belirlemedi.

Tatai'nin avukatları William Bourdon, Vincent Brenghart ve Jean Iglesis "davanın siyasi malzeme yapılmasının kaçınılmaz olacağı" konusunda endişelerini belirtti.

Avukatları Tatai'nin Hadis-i Şerif'i naklettiği metnin ırkçı nefrete tahrik edici herhangi bir unsurunun bulunmadığını ifade etti.

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Fransa'da bir imam Yahudiler hakkındaki hadis okuduğu için yargılanacak
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