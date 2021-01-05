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'de Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 1,3 milyona çıktı

Başbakanı , şu ana kadar 1,3 milyon kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığı ve şubat ortasına kadar bu sayının 13 milyonu geçmesini hedeflediklerini bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 5.1.2021 21:26 Son Güncelleme: 5.1.2021 21:27 ABONE OL
İngiltere'de Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 1,3 milyona çıktı

Johnson, düzenlediği basın toplantısında, şimdiye kadar 80 yaşından büyük 650 bin kişiye aşı yapıldığını söyledi.

Bu sayının ülkedeki 80 yaş üzerindekilerin yüzde 23'ünü oluşturduğunu kaydeden Johnson, böylece virüs karşısında en savunmasız olanların 4'te birinin yaklaşık 2-3 hafta içinde önemli bir korumaya sahip olacağını belirtti.

Johnson, toplamda ise 1,3 milyon kişiye aşı yapıldığını açıkladı.

Gelecek haftaya kadar ülke genelinde yaklaşık 1000 aşı merkezi oluşturacaklarını ifade eden Johnson, hedeflerin de şubat ortasına kadar 13 milyondan biraz daha fazla kişiye aşı yapılması olduğunu bildirdi.

HEDEF YETERLİ AŞI SAYISINA ULAŞARAK KARANTİNAYI KALDIRMAK

Başbakan Johnson, artan vakalar karşısında dün karantina ilan etmişti.

Evden çıkılmaması yönünde çağrı yapan Johnson, virüsün en çok etkilediği yaş grupları ve ciddi hastalığı bulunanlara şubat ortasına kadar aşı yapabilmeleri halinde karantinanın kaldırılacağını bildirmişti.

Pfizer-BioNTech aşısını ilk uygulayan ülke olan İngiltere, 8 Aralık'ta aşı çalışmalarına başlamıştı.

İngiliz ilaç denetim kuruluşu, yeni yıldan hemen önce de Oxford/AstraZeneca aşısına onay vermiş ve bu aşının da ilk dozu 4 Ocak'ta vurulmuştu.

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İngiltere'de Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 1,3 milyona çıktı
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