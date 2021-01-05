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ile anlaştı sınırlar açıldı

Giriş Tarihi: 5.1.2021 ABONE OL
Katar ile Suudi Arabistan anlaştı sınırlar açıldı
Katar ile Suudi Arabistan; kara, deniz ve hava sınırlarının açılması konusunda anlaşmaya vardı. Bu gelişmenin ardından, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de bugün Suudi Arabistan'da yapılacak Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'ne katılacağını duyurdu. Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş, bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı. Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan arasında yaşanan bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı "Temennimiz, bu ihtilafın, kapsamlı ve kalıcı çözüme kavuşturulması, Katar halkına yönelik diğer müeyyidelerin de bir an önce kaldırılmasıdır" açıklamasını yaptı.
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Katar ile Suudi Arabistan anlaştı sınırlar açıldı
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