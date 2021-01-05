Kovid-19 aşı programında İsrail ilk sırada

Dünya genelinde Kovid-19 aşılama programı kapsamında dünya ülkelerinin verilerini açıklamaya devam ettiğini belirten Kulak, Burun, Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aytuğ Altundağ, sosyal medya hesabından Kovid-19 aşılama verileni paylaştı.





100 KİŞİ BAŞINA AŞILAMA ORANLARINDA İSRAİL İLK SIRADA!



Prof. Dr. Aytundağ, ourworldindata.org sitesini kaynak göstererek, "Kovid-19 aşılama programının bazı ülkelerde başlaması ile birlikte, veriler de ülke ülke açıklanmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.





100 KİŞİ BAŞINA AŞILAMA ORANLARI BELLİ OLDU

5 Ocak 2021 itibari ile aşı programında önde giden ülkelerin 100 kişi başına aşılama oranları ise şöyle:

İsrail % 15,83,

BAE % 8,35

Bahreyn: % 3,62

İngiltere % 1,39

Danimarka %0,89

ABD % 1,38

Danimarka %0,81

Rusya % 0,55

Kanada %0,38

Almanya % 0,38

Çin %0,31

İtalya %0,21

Hırvatistan %0,3

Estonya %0,24

Dünya % 0,18