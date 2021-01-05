Kovid-19 aşı programında İsrail ilk sırada

Dünya genelinde Kovid-19 aşılama programı kapsamında dünya ülkelerinin verilerini açıklamaya devam ettiğini belirten Kulak, Burun, Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aytuğ Altundağ, sosyal medya hesabından Kovid-19 aşılama verileni paylaştı.
100 KİŞİ BAŞINA AŞILAMA ORANLARINDA İSRAİL İLK SIRADA!
Prof. Dr. Aytundağ, ourworldindata.org sitesini kaynak göstererek, "Kovid-19 aşılama programının bazı ülkelerde başlaması ile birlikte, veriler de ülke ülke açıklanmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.
100 KİŞİ BAŞINA AŞILAMA ORANLARI BELLİ OLDU
5 Ocak 2021 itibari ile aşı programında önde giden ülkelerin 100 kişi başına aşılama oranları ise şöyle:
İsrail % 15,83,
BAE % 8,35
Bahreyn: % 3,62
İngiltere % 1,39
Danimarka %0,89
ABD % 1,38
Danimarka %0,81
Rusya % 0,55
Kanada %0,38
Almanya % 0,38
Çin %0,31
İtalya %0,21
Hırvatistan %0,3
Estonya %0,24
Dünya % 0,18