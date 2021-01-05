SON DAKİKA: 21 yaşındaki güzellik kraliçesi evinde ölü bulundu! ‘Mutlu Noeller’ mesajı paylaştı…

Yetkililer, Ximena'nın hayatına son vermiş olabileceği konusunda endişeli ancak ölüm nedeni hala bir sır olarak kalmaya devam ediyor. Polis sözcüsü Mario Garcia, ilk bulgulara göre Hita'nın intihar etmiş olabileceğini belirtti. Fakat ölüm nedeni belirlenmeden önce daha fazla soruşturma yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Başsavcılık ofisi, Hita'nın ölümüne bir cinayet şüphesinin dahil olup olmadığını belirlemek için birkaç adli tıp ekibinin bir arada çalıştığı bildirildi.
Trajik haberin ardından Miss Mexico Organizasyonu, üzüntülerini ifade eden ve Hita'nın ailesine başsağlığı dileyen bir açıklama yaptı.
Raporlara göre, Ximena 2019'da Miss Aguascalientes'i kazandı ve bu nedenle 13 Mart'ta yapılması planlanan Miss Mexico 2021'e katılmaya da hak kazandı.