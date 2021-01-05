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: 21 yaşındaki güzellik kraliçesi evinde ölü bulundu! ‘Mutlu Noeller’ mesajı paylaştı…

21 yaşındaki güzellik kraliçesi, Instagram’da “Mutlu Noeller” mesajını yayınladıktan birkaç gün sonra evinde trajik bir şekilde ölü bulundu. Ximena Hita bir sağlık görevlisi olarak ölümünden önce ’nın Aguascalientes şehrinde resmen hemşire olmaya hazırlanıyordu. Yetkililer genç kadının ölümünün intihar mı cinayet mi olduğu üzerinde duruyor. İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 5.1.2021 10:53 Son Güncelleme: 5.1.2021 10:57 ABONE OL
SON DAKİKA: 21 yaşındaki güzellik kraliçesi evinde ölü bulundu! ‘Mutlu Noeller’ mesajı paylaştı…

Yetkililer, Ximena'nın hayatına son vermiş olabileceği konusunda endişeli ancak ölüm nedeni hala bir sır olarak kalmaya devam ediyor. Polis sözcüsü Mario Garcia, ilk bulgulara göre Hita'nın intihar etmiş olabileceğini belirtti. Fakat ölüm nedeni belirlenmeden önce daha fazla soruşturma yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

"CİNAYET ŞÜPHESİ ARAŞTIRILIYOR"

Başsavcılık ofisi, Hita'nın ölümüne bir cinayet şüphesinin dahil olup olmadığını belirlemek için birkaç adli tıp ekibinin bir arada çalıştığı bildirildi.

Trajik haberin ardından Miss Mexico Organizasyonu, üzüntülerini ifade eden ve Hita'nın ailesine başsağlığı dileyen bir açıklama yaptı.

Raporlara göre, Ximena 2019'da Miss Aguascalientes'i kazandı ve bu nedenle 13 Mart'ta yapılması planlanan Miss Mexico 2021'e katılmaya da hak kazandı.

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SON DAKİKA: 21 yaşındaki güzellik kraliçesi evinde ölü bulundu! ‘Mutlu Noeller’ mesajı paylaştı…
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