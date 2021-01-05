SON DAKİKA: 21 yaşındaki güzellik kraliçesi evinde ölü bulundu! ‘Mutlu Noeller’ mesajı paylaştı…

Yetkililer, Ximena'nın hayatına son vermiş olabileceği konusunda endişeli ancak ölüm nedeni hala bir sır olarak kalmaya devam ediyor. Polis sözcüsü Mario Garcia, ilk bulgulara göre Hita'nın intihar etmiş olabileceğini belirtti. Fakat ölüm nedeni belirlenmeden önce daha fazla soruşturma yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

"CİNAYET ŞÜPHESİ ARAŞTIRILIYOR"

Başsavcılık ofisi, Hita'nın ölümüne bir cinayet şüphesinin dahil olup olmadığını belirlemek için birkaç adli tıp ekibinin bir arada çalıştığı bildirildi.