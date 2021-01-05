SON DAKİKA: Dünya şokta! NASA dehşet veren o görüntüleri paylaştı

Yeni Zelanda'da buzulların küçülmesi, Sahra Çölü'nde kar, Kanada'da eriyen buz ve koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle Çin'in Wuhan kentinde seyahatlerin azaltılması gibi değişimler bu görüntüler ile kayda alındı.

YIKICI GERÇEKLİĞİ GÖRÜLÜYOR

Haftalar ila onlarca yıl arayla yapılan öncesi ve sonrası çekimler dahil olmak üzere 500'den fazla görüntüden oluşan koleksiyon, Dünya'daki iklim değişikliğinin yıkıcı gerçekliğini gösteriyor.

Bir dizi fotoğraf, İzlanda'daki Ok Buzulu'nun tamamen eridiğini, Arjantin'i yakan orman yangınlarını ve Pakistan'da ortaya çıkan muson selinin sonuçlarını ortaya koydu.

Arktik deniz buzunun görüntüleri, 1984 ve 2020 arasında donmuş bölgenin 36 yılda ne kadar eridiğini gösterdi.