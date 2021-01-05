Son dakika haberi: Corona virüs aşısı olan Türk doktor açıkladı: Corona virüs ne zaman bitecek?

"HAFİF BAŞ AĞRISI VE BURUN TIKANIKLIĞI YAŞADIM"

"Aşının insan vücudunda bir yan etkisi var mı?" sorusuna yanıt veren Dr. Ertan Erel, "Aşıların da viral enfeksiyonun çok hafif bulgularını kısa süreli oluşturmasını bekleriz. Toplumda bazı kişiler aşıların yan etkisi olabileceğinden dolayı aşı almamak istemektedir. Normalde aşılar uzun yıllarda üretildiği için ne gibi yan etkileri olabileceği daha ayrıntılı bilinmektedir. Kovid-19 aşıları hızlı üretildiği için yan etkileri tam olarak hesaplanamamıştır. Ciddi yan etkiler nadir görülmektedir, binde veya milyonda bir böyle bir etki olsa bile aşının koruyuculuğu en azından yüzde 20'nin üzerindedir ve aşı olmak her bakımdan daha avantajlıdır. Ben Biontech aşısını 3 gün önce oldum ve çok hafif baş ağrısı, aşı yerinde 2 gün süren ağrı ve hafif burun tıkanıklığı gibi yan etkilerini gördüm" ifadelerini kullandı.