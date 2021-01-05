Son dakika haberi: Şok görüntüler! Dev piton eve girdi..

Son dakika haberi... Tayland'da Naruenat Ketvangkoung adlı kişinin evine giren 3.5 metrelik dev piton korkuya neden oldu. Yerel medya, olayın başkent Bankok'ta meydana geldiğini belirtti. Evin sahibi Naruenat Ketvangkoung, dışarıdan eve döndüğünde mutfak tavanının çöktüğünü ve büyük bir parçanın yere düştüğünü görünce hayret ettiğini söyledi.

Tayland'da 3.5 metrelik dev piton yılanı eve girdi | Video