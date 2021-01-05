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haberi: Şok görüntüler! Dev eve girdi..

haberi: ’da Naruenat Ketvangkoung adlı kişinin evinin çatısından 3.5 metrelik girdi. Evi birbirine katan piton, mutfak tavanını çökertti. Yılanın evin pek çok bölgesini dağıttığı ve tavanda hasar bıraktığı görüldü. Ketvangkoung, dev pitonu yakalaması için eve uzman çağırdı. Piton yakalandıktan sonra doğaya salındı.

DHA
Giriş Tarihi: 5.1.2021 16:13 Son Güncelleme: 5.1.2021 16:21 ABONE OL
Son dakika haberi: Şok görüntüler! Dev piton eve girdi..

Son dakika haberi... Tayland'da Naruenat Ketvangkoung adlı kişinin evine giren 3.5 metrelik dev piton korkuya neden oldu. Yerel medya, olayın başkent Bankok'ta meydana geldiğini belirtti. Evin sahibi Naruenat Ketvangkoung, dışarıdan eve döndüğünde mutfak tavanının çöktüğünü ve büyük bir parçanın yere düştüğünü görünce hayret ettiğini söyledi.

Tayland'da 3.5 metrelik dev piton yılanı eve girdi | Video

DEV PİTONU YAKALAMAK İÇİN UZMAN ÇAĞIRILDI

Ketvangkoung, mutfak ile yemek odasına giren 3.5 metre uzunluğundaki piton yılanıyla karşılaştı. Olaya ilişkin videoda, yılanın evin pek çok bölgesini dağıttığı ve tavanda hasar bıraktığı görüldü. Ketvangkoung, dev pitonu yakalaması için eve uzman çağırdı. Piton yılanı yakalandıktan sonra doğaya salındı.

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Son dakika haberi: Şok görüntüler! Dev piton eve girdi..
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