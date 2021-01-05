Son dakika: Korkulan oldu! Koronavirüs aşıları etkisiz kalabilir...

Son dakika haberler… Oxford Üniversitesi Güney Afrika'da da ortaya çıkan ve ilk olarak İngiltere'de rastlanan corona virüs mutasyonunun tehlikesini gözler önünde serdi. Tüm dünyada aşı çalışmalarında olumlu haberler peş peşe gelirken bu kez aşıların mutasyonlu virüse karşı etkisinin olmayabileceği ifade edildi. İşte korkutan son dakika açıklamasının detayları…

SON DAKİKA! MUTASYONLU VİRÜSE KARŞI AŞI ETKİSİZ KALABİLİR Mİ?

Yeni bir mutasyonun tespit edildiği Güney Afrika'da tehlike çanları çalıyor. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de görülen koronavirüs mutasyonu sonrası bu kez de Güney Afrika'da yeni bir mutasyon türüne rastlanmış bu ise tedirginliğe neden olmuştu. Öte yandan başka mutasyonların olup olmadığı ise henüz bilinmiyor…