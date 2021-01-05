Son dakika: Moderna'nın corona virüs aşısına kötü haber: Onay çıkmadı

PİYASAYA SÜRÜLMESİ İÇİN YETERLİ CEVAP YOK

Hollandalı yetkili, "Aksini umuyorduk ama bu tür şeyler de olabiliyor. Bu gecikme, olağandışı değil, aşı onayına ilişkin dikkatli bir sürecin yürütüldüğünün göstergesi" dedi. De Boer'a göre, Moderna aşısı hakkında hala birçok soru işareti bulunuyor ve bu sorulara yeterince yanıt verilmeden aşının Avrupa'da piyasaya sürülmesi mümkün olmayacak.

Hollandalı yetkili, Moderna aşısı ile ilgili hangi engellerin bulunduğuna ilişkin sorulara cevap vermedi. De Boer, CHMP'nin Çarşamba günü yapılacak toplantısında, konunun yeniden ele alınacağını bildirdi.