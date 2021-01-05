Son dakika: Türkiye, Körfez'de sağlanan uzlaşıyı memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, bugün düzenlenen KİK Zirvesi hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, KİK Zirvesi'nin sonucuna ilişkin, "Körfez ihtilafının çözümü yolunda ortak bir irade serdedilmesi ve Katar ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edileceğinin açıklanması memnuniyet vericidir. Zirve sonucunda KİK üyeleri ile Mısır tarafından imzalanan El-Ula Bildirisi'nin ihtilafın nihai çözüme kavuşturulmasını sağlamasını temenni ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin, KİK'in birlik ve dayanışmasına önem atfettiği belirtilen açıklamada, "Türkiye, Körfez ülkeleri arasında güvenin yeniden tesisiyle stratejik ortağı olduğumuz KİK ile kurumsal iş birliğimizin ilerletilmesi için çaba göstermeye hazırdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

KATAR EMİRİ'NDEN TEŞEKKÜR

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi için gittiği Suudi Arabistan'a "gösterdikleri misafirperverlik ve sundukları kardeşlik atmosferinden" dolayı teşekkür etti.

Kuveyt Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamada, Katar Emiri Al Sani'nin Ula'da düzenlenen 41. KİK Zirvesi'nin sona ermesinin ardından Suudi Arabistan'dan ayrıldığı belirtildi.