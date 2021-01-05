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SON DAKİKA: Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Uçuş görevlisi banyo küvetinde ölü bulundu

Dünya bu son dakika haberini konuşuyor: Uçuş görevlisi Christina Angelica Dacera, yeni yılı arkadaşları ile kutlamak için Manila’nın Makati kendinde lüks bir otele yerleşti. Genç kadın partide birkaç meslektaşı ile birlikteydi ve onlardan biri olan , sabah 10 civarında uyandığında Christina’nın banyoda uyuduğunu fark etti. Genç kadının cansız bedeni lüks otelin banyosunda bulunurken, polisin hazırladığı raporlar şoke eden bir gerçeği gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 5.1.2021 09:58 Son Güncelleme: 5.1.2021 10:03 ABONE OL
SON DAKİKA: Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Uçuş görevlisi banyo küvetinde ölü bulundu

Dünya Uçuş görevlisi olarak görev yapan Christina Angelica Dacera'yı konuşuyor! Christina Angelica Dacera, yeni yılı arkadaşlarıyla kutlamak için Manila'nın Makati kentindeki dört yıldızlı bir otele yerleşti.

BANYODA BULUNDU

23 yaşındaki kadın, partide birkaç meslektaşı ile birlikteydi ve onlardan biri olan Rommel Galida, sabah 10 civarında uyandığında Christina'nın banyoda uyuduğunu fark etti.

Galida, yatmadan önce Filipinli hostesi bir battaniyeyle örttüğünü söyledi. Fakat birkaç saat sonra uyandığında onu bilinçsiz buldu ve vücudunun mavi renge dönmeye başladığını anladı.

The Sun'ın haberine göre, Filipinler Havayolları hostesine kabin ekibi tarafından CPR verildi fakat cevap vermedi.

"TOPLU TECAVÜZE UĞRAMIŞ OLABİLİR"

Daha sonra üç arkadaşı ve otel personeli tarafından Makati hastanesine götürüldü, ancak doktorlar hastaneye vardığında uçuş görevlisinin hayatını kaybetmiş olduğunu açıkladı.

Raporlara göre memurlar, grubun kiraladığı odalardan birinde özel bir partiye yaklaşık 10 kişinin katıldığını belirtti. Polisler, genç kadının tecavüze veya toplu tecavüze uğramış olabileceği üzerinde duruyor.

Polis ayrıca, kadının uyuşturucu veya alkol alıp almadığını görmek için toksikoloji raporunu bekliyor. İkincil ölüm nedeninin ise anevrizma olduğu belirlendi.

Soruşturma ise hala devam ediyor.

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SON DAKİKA: Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Uçuş görevlisi banyo küvetinde ölü bulundu
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