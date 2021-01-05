SON DAKİKA: Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Uçuş görevlisi banyo küvetinde ölü bulundu

Dünya Uçuş görevlisi olarak görev yapan Christina Angelica Dacera'yı konuşuyor! Christina Angelica Dacera, yeni yılı arkadaşlarıyla kutlamak için Manila'nın Makati kentindeki dört yıldızlı bir otele yerleşti.

BANYODA BULUNDU

23 yaşındaki kadın, partide birkaç meslektaşı ile birlikteydi ve onlardan biri olan Rommel Galida, sabah 10 civarında uyandığında Christina'nın banyoda uyuduğunu fark etti.

Galida, yatmadan önce Filipinli hostesi bir battaniyeyle örttüğünü söyledi. Fakat birkaç saat sonra uyandığında onu bilinçsiz buldu ve vücudunun mavi renge dönmeye başladığını anladı.