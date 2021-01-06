Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD'de, siyahi Breonna Taylor'ı evinde öldüren iki polis memuru görevden alındı

'de, siyahi Breonna Taylor'ı evinde öldüren iki polis memuru görevden alındı

'nin eyaletinde siyahi Amerikalı Breonna Taylor'ı evine girerek öldüren iki polis memurunun sözleşmelerinin feshedildiği açıklandı.

AA
Giriş Tarihi: 6.1.2021 22:10 Son Güncelleme: 6.1.2021 22:10 ABONE OL
ABD'de, siyahi Breonna Taylor'ı evinde öldüren iki polis memuru görevden alındı

Louisville Metro Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, 13 Mart 2020'de 26 yaşındaki Taylor'ın dairesine yanlış ihbar üzerine giren ve siyahi kadının ölümüne sebep olan iki polis memurunun görevden el çektirildiği belirtildi.

Olayın ardından yapılan yargılamada, 2 polis memuru ceza almamış ve tepkilere neden olmuştu.

TAYLOR'IN ÖLÜMÜ

Acil tıp teknisyeni Breonna Taylor, 13 Mart 2020'de Louisville şehrinde polisin evine yaptığı baskında yatak odasında vurularak hayatını kaybetmişti.

Taylor'ın ölümü, benzer şekilde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ardından tüm ülkede ırkçılığı ve polis şiddetini kınayan protestoların yayılmasıyla yeniden gündeme gelmiş ve Kentucky eyaletinin Louisville kentindeki protestoların odağı olmuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'de, siyahi Breonna Taylor'ı evinde öldüren iki polis memuru görevden alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA