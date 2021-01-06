Esad rejimi hapishaneleri rüşvet endüstrisine çevirdi

Ekonomik sıkıntı yaşayan Suriye'deki Beşar Esad rejimi, tutuklu ailelerin yakınlarını rüşvet vermeye zorluyor. The Guardian gazetesinin haberine göre, Sednaya Hapishanesi Tutuklular ve Kayıplar Derneği (ADMSP) tarafından yayımlanan raporda, rejim hapishanelerindeki tutuklu ailelerinin yakınlarıyla görüşmek ya da özgürlüklerini sağlamak için rüşvet vermeye zorlandığı belirtildi. Raporda, rüşvet ağında, gardiyanlar, hâkimler, aracılar ve askerlerin de yer aldığı iddia edilirken, aileler bazı hapishanelerde rüşvet miktarının 2.7 milyon dolara kadar çıktığını aktardığı belirtildi.Tutuklamalar ve zorla alıkoymaların Suriye'de halkı sindirmek için tasarlanmış bir strateji olduğuna vurgu yapılan raporda, tutuklamalar ve bu yolla rüşvet alınmasının rejimin ve unsurlarının en büyük finansman kaynakları arasında olduğuna dikkat çekildi.