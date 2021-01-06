Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Fransa’dan fişlemeye onay veren üç kararname

’dan fişlemeye onay veren üç kararname

Giriş Tarihi: 6.1.2021 ABONE OL
Fransa’dan fişlemeye onay veren üç kararname
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin son zamanlarda attığı tartışmalı adımlara bir yenisi daha eklendi. Fransa'da Danıştay, polis ve jandarmanın "devletin güvenliği adına" insanların siyasi ve dini görüşleri ile sağlık bilgilerini listelemesine izin veren 3 kararnameyi kabul etti. Danıştay, onayladığı bu kararnamelerin düşünce, vicdan ve din özgürlüğünü orantısız şekilde ihlal etmediğini belirtti. Kararnamelere göre sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, yorumlar ve terör eylemlerinde bulunmakla şüphelenilen veya Fransa'nın toprak bütünlüğünü tehdit eden kişiler listelenebilecek. Kararnamelerdeki düzenlemeler, ülkedeki dernekleri de kapsıyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa’dan fişlemeye onay veren üç kararname
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA