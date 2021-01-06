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'de şoke eden anlar: aşı talebi var, maske yok! Un'dan itiraf...

'de İşçi Partisi'nin 8'nci olağanüstü kongresinde konuşan -un,kongreyi itirafla açıt. 2016'dan bu yana ilk kez gerçekleşen kongrenin Joe Biden'ın resmen göreve başlamasından kısa süre önce yapılması dikkat çekti. Kaç gün süreceği belli olmayan kongrede maske takan yok...

DHA
Giriş Tarihi: 6.1.2021 11:28 Son Güncelleme: 6.1.2021 11:34 ABONE OL
Kuzey Kore'de şoke eden anlar: Corona virüs aşı talebi var, maske yok! Kim Jong Un'dan itiraf...

Dünyanın en kapalı ülkesi Kuzey Kore'de iktidardaki İşçi Partisi Kongresi 2016'dan bu yana ilk kez toplandı. Kongre 8'inci kez düzenleniyor.

KİM JONG UN'DAN İTİRAF

Kongrenin ABD Başkanı Joe Biden'ın resmen göreve başlamasından kısa süre önce toplanması dikkat çekti. Kim Jong-un ekonomik kalkınma planının 'hemen hemen her alanda' başarısız olduğunu ilk kez itiraf etti.

KONGRENİN KAÇ GÜN SÜRECEĞİ BELİRSİZ

Kongrenin kaç gün süreceği de kesin olarak ifade edilmezken, 2016 yılındaki son kongre 4, 1980'deki 5, 1970 yılında da 12 gün sürdüğü kaydedildi. Beş yılda bir yapılması planlanırken, kongre partinin en önemli organı olarak ifade ediliyor.

KONGREDE MASKE TAKAN YOK

Rodong Sinmun gazetesinin haberine göre başkent Pyongyang'da toplanan kongreye 7 bin delege ve katılımcı tarafından takip edildi. Salgının başladığı andan bu yana koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmediğini belirten ancak, ABD medyasının son haberine göre aşı talebinde bulunan ülkede bu katılımcıların hiçbirinin maske takmıyor olması dikkat çekti.

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Kuzey Kore'de şoke eden anlar: Corona virüs aşı talebi var, maske yok! Kim Jong Un'dan itiraf...
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