Kuzey Kore'de şoke eden anlar: Corona virüs aşı talebi var, maske yok! Kim Jong Un'dan itiraf...

KONGRENİN KAÇ GÜN SÜRECEĞİ BELİRSİZ

Kongrenin kaç gün süreceği de kesin olarak ifade edilmezken, 2016 yılındaki son kongre 4, 1980'deki 5, 1970 yılında da 12 gün sürdüğü kaydedildi. Beş yılda bir yapılması planlanırken, kongre partinin en önemli organı olarak ifade ediliyor.

KONGREDE MASKE TAKAN YOK

Rodong Sinmun gazetesinin haberine göre başkent Pyongyang'da toplanan kongreye 7 bin delege ve katılımcı tarafından takip edildi. Salgının başladığı andan bu yana koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmediğini belirten ancak, ABD medyasının son haberine göre aşı talebinde bulunan ülkede bu katılımcıların hiçbirinin maske takmıyor olması dikkat çekti.

Kuzey Kore'den şoke eden haber! Kim Jong tekne kaptanını idam ettirdi