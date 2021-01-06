Seyşeller’de ilk ölüm

Dünya geneli:
Vakalar 86 milyon 110 bini, ölümler 1 milyon 860 bini aştı.
İtalya:
Aşı olanların sayısı 150 bini geçti.
Fransa:
Eski Sağlık Bakanı Xavier Bertrand, Cumhurbaşkanı Macron'un koronavirüs aşı stratejisinin hatalı olduğunu iddia etti. Şimdiye kadar ülkede sadece 352 kişi aşılandı.
Seyşeller:
Kovid-19'dan ilk ölüm yaşandı.
İngiltere:
Üçüncü kez ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.
ABD:
Virüsün yeni türü New York'ta ilk kez görüldü. ABD merkezli Moderna'nın geliştirdiği aşıya Avrupa İlaç Ajansı onay veremedi.
Çin:
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid- 19'un kökenini araştıracak bilim heyetinin Çin'e giriş izinlerinin geciktiğini açıkladı.
Endonezya:
Çin aşısının dağıtımı başladı.
Polonya:
18 ünlüye Kovid-19 aşısı yapılması tepkilere neden oldu.
Rusya:
Aşı yaptıranlara, "Kovid pasaportu" diye adlandırılan belge verecek.
İran:
Bir kişide mutasyonlu virüs saptandı.
Japonya:
Sumo şampiyonu Hakuho, koronavirüse yakalandı.