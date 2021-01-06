Seyşeller’de ilk ölüm

Vakalar 86 milyon 110 bini, ölümler 1 milyon 860 bini aştı.Aşı olanların sayısı 150 bini geçti.Eski Sağlık Bakanı Xavier Bertrand, Cumhurbaşkanı Macron'un koronavirüs aşı stratejisinin hatalı olduğunu iddia etti. Şimdiye kadar ülkede sadece 352 kişi aşılandı.Kovid-19'dan ilk ölüm yaşandı.Üçüncü kez ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.Virüsün yeni türü New York'ta ilk kez görüldü. ABD merkezli Moderna'nın geliştirdiği aşıya Avrupa İlaç Ajansı onay veremedi.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid- 19'un kökenini araştıracak bilim heyetinin Çin'e giriş izinlerinin geciktiğini açıkladı.Çin aşısının dağıtımı başladı.18 ünlüye Kovid-19 aşısı yapılması tepkilere neden oldu.Aşı yaptıranlara, "Kovid pasaportu" diye adlandırılan belge verecek.Bir kişide mutasyonlu virüs saptandı.Sumo şampiyonu Hakuho, koronavirüse yakalandı.