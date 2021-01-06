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Seyşeller’de ilk ölüm

Giriş Tarihi: 6.1.2021 ABONE OL
Seyşeller’de ilk ölüm
Dünya geneli: Vakalar 86 milyon 110 bini, ölümler 1 milyon 860 bini aştı.
İtalya: Aşı olanların sayısı 150 bini geçti.
Fransa: Eski Sağlık Bakanı Xavier Bertrand, Cumhurbaşkanı Macron'un koronavirüs aşı stratejisinin hatalı olduğunu iddia etti. Şimdiye kadar ülkede sadece 352 kişi aşılandı.
Seyşeller: Kovid-19'dan ilk ölüm yaşandı.
İngiltere: Üçüncü kez ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.
ABD: Virüsün yeni türü New York'ta ilk kez görüldü. ABD merkezli Moderna'nın geliştirdiği aşıya Avrupa İlaç Ajansı onay veremedi.
Çin: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid- 19'un kökenini araştıracak bilim heyetinin Çin'e giriş izinlerinin geciktiğini açıkladı.
Endonezya: Çin aşısının dağıtımı başladı.
Polonya: 18 ünlüye Kovid-19 aşısı yapılması tepkilere neden oldu.
Rusya: Aşı yaptıranlara, "Kovid pasaportu" diye adlandırılan belge verecek.
İran: Bir kişide mutasyonlu virüs saptandı.
Japonya: Sumo şampiyonu Hakuho, koronavirüse yakalandı.
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Seyşeller’de ilk ölüm
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