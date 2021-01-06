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Son dakika: lideri Bolsonaro'dan şoke eden çıkış! 'Ben en iyi aşıyı oldum'

Dünyanın bir seneden fazla süredir başa çıkmaya çalıştığı korona virüs hakkında sansasyonel açıklamalarıyla gündeme gelen Devlet Başkanı bomba ifadeler kullandı. Son dakika haberine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünyada en çok ölümün görüldüğü ikinci ülke olan Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kovid-19'a karşı en iyi aşının virüsün kendisi olduğunu ileri sürdü ve maske takmayacağını da söyledi.

AA
Giriş Tarihi: 6.1.2021 17:37 Son Güncelleme: 6.1.2021 17:49 ABONE OL
Son dakika: Brezilya lideri Bolsonaro'dan şoke eden çıkış! 'Ben en iyi aşıyı oldum'

Independent gazetesinde yer alan habere göre, Brezilyalı lider sosyal medya hesabı üzerinden yapılan canlı yayında, Kovid-19 salgınıyla ilgili yine tartışma yaratacak açıklamalar yaptı.

Sao Francisco do Sul'da destekçileriyle bir araya gelen Bolsonaro, kendisine maske hediye eden bir vatandaşa, "(Maske) Kullanmıyorum ama, sorun yok. Ben en iyi aşıyı oldum. Bu virüsün kendisiydi." dedi.

Kovid-19'un kendisinde herhangi bir yan etkiye yol açmadığını da dile getiren Bolsonaro'nun yanı sıra birçok destekçisinin maske takmadığı görüldü.

Kovid-19 salgınına karşı uygulanan önlemlere karşıtlığıyla bilinen Bolsonaro Temmuz 2020'de Kovid-19'a yakalanmıştı.

Brezilya Devlet Başkanı, Kovid-19 aşısına güvenmediğini "Eğer bir timsaha dönüşürsen, bu senin problemin." sözleriyle dile getirmişti.

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Son dakika: Brezilya lideri Bolsonaro'dan şoke eden çıkış! 'Ben en iyi aşıyı oldum'
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