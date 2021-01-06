Son dakika: Brezilya lideri Bolsonaro'dan şoke eden çıkış! 'Ben en iyi aşıyı oldum'

Independent gazetesinde yer alan habere göre, Brezilyalı lider sosyal medya hesabı üzerinden yapılan canlı yayında, Kovid-19 salgınıyla ilgili yine tartışma yaratacak açıklamalar yaptı.

Sao Francisco do Sul'da destekçileriyle bir araya gelen Bolsonaro, kendisine maske hediye eden bir vatandaşa, "(Maske) Kullanmıyorum ama, sorun yok. Ben en iyi aşıyı oldum. Bu virüsün kendisiydi." dedi.