SON DAKİKA HABERİ: ABD seçimleri çıkmazda! Donald Trump'tan bir açıklama daha

Gerçekten bu dönemde kötü şeyler gerçekleşecek. Biz bir yasa imzaladık. Kahramanlara zarar veremezsiniz, aksi takdirde zarar vermenin yolu hapishaneden geçer diyoruz. Bu yapılmıyor. Rudi, kentin cehenneme gidiyor, seni kullanabilirler.

Bunun arkasında son derece basit bir neden var, demokrasimizin kurtulması gerekiyor. Pek çok şey yapıldı, hala oyların nasıl olduğunu bilmiyorlar. Hala değerlendirmeler yapıldı. Kontrol kaybedildi. Pandemiyi şaibe yaratmak için kullanıyorlar. Neler olduğuna bakacak olursanız, öncelikle bunun asla gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz diyorlar.

"SEÇİMİN DOĞRU OLMASINI İSTİYORUZ"

8 hafta geri gidin diyorum bu kişilere. Biz doğru şeyler yapılmasını istiyoruz. Seçimin doğru olmasını istiyoruz. Çünkü Başkan ülkeyi yok edecek ve biz geride kalıp beklemeyeceğiz. Zaten böyle kişiler çok zayıf, ama güçlü kişiler de var, benim yanımda mücadele ettiler.

24 kişinin adını sayabilirim ama sizi sıkmak istemiyorum. Belki ben daha sonra Başkan'la konuşurum dediklerini diyorum. Bu kişiler patetik. Eğer Demokratlara bu yapılsaydı ülkenin her yanına dağılırlardı ve seslerini çıkarırlardı. Bizimle uğraşıyorlar. Siz bu ulusu kuran halksınız. Ulusu yıkan değil kuran kişilersiniz. Zayıf Cumhuriyetçiler çok fazla sayıda, güçlüler de var. Gözlerini kapadılar bu politikalar karşısında. Orduyu zayıf hale getirdiler, sınırları açtılar ve Amerika son sırada geliyor dediler.