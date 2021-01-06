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Son dakika haberi: 'da bilançosu ağırlaşıyor: Krematoryumlar cesetlerle doldu

Son dakika haberi: ’da Meissen kentinde, corona virüsün ağır bilançosunu gözler önüne serildi. Krematoryumda nedeniyle hayatını kaybeden yüzlerce cesedin yer aldığı tabutlarla dolup taştığı görüntülendi. Krematoryumdaki çalışanlar, "Her ay 750'nin üzerinde cesetler geliyor. Tam kapasite çalışıyoruz. Endişeliyiz" açıklaması yaptı.

DHA
Giriş Tarihi: 6.1.2021 14:56 Son Güncelleme: 6.1.2021 14:58 ABONE OL
Son dakika haberi: Almanya'da corona virüs bilançosu ağırlaşıyor: Krematoryumlar cesetlerle doldu

Son dakika haberi: Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından bu yana 1 milyon 814 bin 565 vakanın tespit edildiği ve 37 bin 180 kişinin hayatını kaybettiği Almanya'da cesetlerin yüksek sıcaklıklarda yakıldığı bir krematoryum merkezindeki görüntüler kan dondurdu.

Alman medyası, Meissen kentindeki bir krematoryumun Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişilerdeki artış nedeniyle tam kapasiteli çalıştığını görüntüledi.

KREMATORYUM CESETLERLE DOLDU, TAŞTI

Kentte yer alan krematoryumdaki yoğunluk, koronavirüsün ağır bilançosunu gözler önüne serdi. Görüntülerde, krematoryumda Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden yüzlerce cesetlerinin yer aldığı tabutlarla dolup taştığı görüntülendi. Alman basınına konuşan çalışanlar, krematoryuma her ay 750'nin üzerinde koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin cesetleri geldiğini ifade etti.

Çalışanlar, krematoryumunun tam kapasite çalıştığını ifade ederek," Endişeliyiz. Her ay yüzlerce insan, uzun süredir oturup dinlendiğimizi hatırlamıyorum" dedi.

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Son dakika haberi: Almanya'da corona virüs bilançosu ağırlaşıyor: Krematoryumlar cesetlerle doldu
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