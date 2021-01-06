Son dakika haberi: Almanya'da corona virüs bilançosu ağırlaşıyor: Krematoryumlar cesetlerle doldu

Son dakika haberi: Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından bu yana 1 milyon 814 bin 565 vakanın tespit edildiği ve 37 bin 180 kişinin hayatını kaybettiği Almanya'da cesetlerin yüksek sıcaklıklarda yakıldığı bir krematoryum merkezindeki görüntüler kan dondurdu.