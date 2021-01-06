SON DAKİKA HABERİ: Donald Trump'tan protestoculara çağrı! Şimdi eve gitmeliyiz

Senato ve Temsilciler Meclisi salonlarına giren göstericiler arasında, silahlı bir kişinin olduğu ve içeri girmeye çalıştığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

- Savaş hali dışında ilk kez işgale uğradı

ABD Kongresi, savaş hali dışında ilk kez böyle bir işgalle karşı karşıya kaldı.

ABD Senatosunun internet sitesindeki bilgilere göre, Kongre binası en son ABD'nin bağımsızlığını kazanmasından 36 yıl sonra, 1812-1814'te İngilizlerle yapılan savaş sırasında Washington işgal edildiğinde vandalizme uğramıştı.

İşgalci İngiliz birlikleri, 1814'te başkent Washington'a yürüdüğünde Kongrenin bulunduğu Capitol Hill binasını, başkanın rezidansı Beyaz Saray'ı ve başkentteki diğer simge yapıları ateşe vermişti.