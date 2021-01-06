ABD'de Trump destekçileri Kongre binasını bastı. Polislerle göstericiler arasında çıkan arbedede en az 5 kişinin yaralandı.
Son dakika: Twitter'dan ABD Başkanı Donald Trump'a sansür | Video
TRUMP MESAJINI TWİTTER'DAN YAYINLADI
Olay sonrası ABD Başkanı Donald Trump ise destekçilerine Twitter üzerinden bir video yayınlayarak seslendi. Trump, 'evinize dönün' çağrısında bulundu.
TWİTTER'DAN TRUMP'A SANSÜR
Twitter, ABD'de çıkan olaylar sonrasında, Trump'ın video mesajına erişimi kısıtlayarak, "Şiddet riski nedeniyle yanıtlanamaz, retweetlenemez ya da beğenilemez" notunu düştü.