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Son dakika: 'dan Başkanı 'a sansür

Son dakika gelişmesi... Başkanı , üzerinden Kongre binasını basan destekçilerine bir video mesaj gönderdi. Twitter ise yayınlanan bu mesaja erişimi kısıtladığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 7.1.2021 01:21 Son Güncelleme: 7.1.2021 01:50 ABONE OL
Son dakika: Twitter'dan ABD Başkanı Donald Trump'a sansür

ABD'de Trump destekçileri Kongre binasını bastı. Polislerle göstericiler arasında çıkan arbedede en az 5 kişinin yaralandı.

Son dakika: Twitter'dan ABD Başkanı Donald Trump'a sansür | Video

TRUMP MESAJINI TWİTTER'DAN YAYINLADI

Olay sonrası ABD Başkanı Donald Trump ise destekçilerine Twitter üzerinden bir video yayınlayarak seslendi. Trump, 'evinize dönün' çağrısında bulundu.

TWİTTER'DAN TRUMP'A SANSÜR

Twitter, ABD'de çıkan olaylar sonrasında, Trump'ın video mesajına erişimi kısıtlayarak, "Şiddet riski nedeniyle yanıtlanamaz, retweetlenemez ya da beğenilemez" notunu düştü.

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Son dakika: Twitter'dan ABD Başkanı Donald Trump'a sansür
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