Suriye Rejimi kimyasal silah kullanmaktan vazgeçmiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından düzenlenen sanal oturumda konuşan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Genel Direktörü Fernando Arias, Suriye rejiminin kimyasal silah stoklarını yok ettiğine dair açıklamasının doğru olamadığı ifade etti.



OPCW Direktörü Arias konuyla ilgili olarak "19 soru cevapsız kaldı. Bu 19 sorudan biri Suriye'nin bu tür silahların üretiminde hiç kullanılmadığını açıkladığı bir kimyasal silah üretim tesisiyle ilgili. Bahse konu tesisin 2014 yılından bu yana kimyasal silah üretiminde kullanıldığına dair kanıtlar bulunuyor" diye konuştu.



Suriye rejiminin kimyasal silah üretiminde hiçbir zaman kullanılmadığını beyan ettiği tesisten alınan numunelerin kimyasal silah sinir ajanlarının üretiminin ve silahlandırılmasının bu tesiste gerçekleştiğini gösterdiği tespit edilmiş, OPCW müfettişleri de Suriye Hava Kuvvetlerinin 2017'de Ltamenah'ta sarin gazı ve klor kullanarak saldırılar düzenlediği sonucuna ulaşmıştı.



Suriye rejimi; OPCW tarafından belirtilen hiçbir talebi yerine getirmemiş, kanıtlar olmasına rağmen kimyasal silah kullanıldığını kabul etmemişti.



Kimyasal silah saldırılarıyla ilgili kanıtlar Aralık 2020'de yayınlanan raporlarda yer alırken, kimyasal maddelerin izleri silah üretilen tesiste hâlâ dururken Suriye rejiminin İdlib bölgesinde yeni bir kimyasal saldırı için hazırlık yaptığı ortaya çıktı.



Rejimin taktik değiştirdiği, uçaktan atmak yerine içinde kimyasal madde bulunan bombalarla tuzaklanmış araçlarla saldırı girişiminde bulunacağı öğrenildi.