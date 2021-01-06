Ülke alarm veriyor! Corona virüste daha böylesi görülmedi: OHAL...

ÜLKE GENELİ VAKA SAYISI 250 BİNİ GEÇTİ

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 254 bin 152'ye, ölü sayısı 3 bin 769'a yükseldi. Vakalar Tokyo'da 64 bin 752'ye, Osaka'da 31 bin 452'ye, Kanagawa'da 23 bin 510'a, Aiçi'de 17 bin 533'e, Saitama'da 15 bin 542'ye, Hokkaido'da 13 bin 857'ye, Çiba'da 12 bin 123'e, Hyogo'da 10 bin 671'e çıktı.

Geçen yıl nisan başında önce 7 bölgede ilan edilen ve 16 Nisan'da tüm ülke genelinde yaygınlaştırılan OHAL, iyileştirilen sağlık şartları dolayısıyla kademeli olarak bölge bölge kaldırılmış, 25 Mayıs'ta ise ülke genelinde sonlandırılmıştı.

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