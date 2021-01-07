ABD’de günlük ölüm rekoru kırıldı

Dünya genelinde Kovid-19 salgınında toplam vaka sayısı 86 milyon 839 bini aştı.
Çin:
Koronavirüsü araştırmaya gidecek DSÖ ekibine hâlâ giriş izni vermedi.
İngiltere:
Günlük vaka sayısı ilk kez 60 bini geçti.
ABD:
Bir günde 3 bin 770'ten fazla kişi öldü. Bu rakam, pandemiden bu yana en yüksek günlük ölüm oranı oldu.
Almanya:
Krematoryumlar cesetlerle doldu. Meissen kentinde krematoryumda çalışanlar, "Her ay 750'nin üzerinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin cesetleri geliyor" dedi.
Endonezya:
Çin aşısını ilk Devlet Başkanı olacak.
Danimarka:
En fazla 5 kişi bir araya gelebilecek.
Kuzey Kore:
Salgından bu yana herhangi bir vaka görülmediğini iddia eden Kim Jong-un liderliğindeki Kuzey Kore yönetimi, diğer taraftan Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı'ndan aşı talep etti.