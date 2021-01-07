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’de günlük ölüm rekoru kırıldı

Giriş Tarihi: 7.1.2021 ABONE OL
ABD’de günlük ölüm rekoru kırıldı
Dünya genelinde Kovid-19 salgınında toplam vaka sayısı 86 milyon 839 bini aştı.
Çin: Koronavirüsü araştırmaya gidecek DSÖ ekibine hâlâ giriş izni vermedi.
İngiltere: Günlük vaka sayısı ilk kez 60 bini geçti.
ABD: Bir günde 3 bin 770'ten fazla kişi öldü. Bu rakam, pandemiden bu yana en yüksek günlük ölüm oranı oldu.
Almanya: Krematoryumlar cesetlerle doldu. Meissen kentinde krematoryumda çalışanlar, "Her ay 750'nin üzerinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin cesetleri geliyor" dedi.
Endonezya: Çin aşısını ilk Devlet Başkanı olacak.
Danimarka: En fazla 5 kişi bir araya gelebilecek.
Kuzey Kore: Salgından bu yana herhangi bir vaka görülmediğini iddia eden Kim Jong-un liderliğindeki Kuzey Kore yönetimi, diğer taraftan Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı'ndan aşı talep etti.
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ABD’de günlük ölüm rekoru kırıldı
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