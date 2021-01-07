ABD’de günlük ölüm rekoru kırıldı

Dünya genelinde Kovid-19 salgınında toplam vaka sayısı 86 milyon 839 bini aştı.Koronavirüsü araştırmaya gidecek DSÖ ekibine hâlâ giriş izni vermedi.Günlük vaka sayısı ilk kez 60 bini geçti.Bir günde 3 bin 770'ten fazla kişi öldü. Bu rakam, pandemiden bu yana en yüksek günlük ölüm oranı oldu.Krematoryumlar cesetlerle doldu. Meissen kentinde krematoryumda çalışanlar, "Her ay 750'nin üzerinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin cesetleri geliyor" dedi.Çin aşısını ilk Devlet Başkanı olacak.En fazla 5 kişi bir araya gelebilecek.Salgından bu yana herhangi bir vaka görülmediğini iddia eden Kim Jong-un liderliğindeki Kuzey Kore yönetimi, diğer taraftan Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı'ndan aşı talep etti.