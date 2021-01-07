ABD'deki kongre baskını tam 4 saat sürdü: Hasar böyle görüntülendi

NELER OLMUŞTU?



ABD Başkanı Donald Trump, "Amerika'yı Kurtar" adlı mitingine başkent Washington DC'de başladı. Trump, seçimlerde hile yapıldığına dair iddialarını yineleyerek, "Asla pes etmeyeceğiz, asla kabul etmeyeceğiz, işin içinde bir hırsızlık olduğunda kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"PENCE DOĞRU OLANI YAPARSA SEÇİMİ KAZANIRIZ"



ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in doğru olanı yapması halinde seçimi kazanacaklarını ifade ederek, "Umarım Mike doğru olanı yapacaktır. Umarım öyledir, umarım. Çünkü Mike Pence doğru şeyi yaparsa seçimi kazanırız. Başkan Yardımcısı Pence'in yapması gereken tek şey, belgeyi yeniden onaylamak için eyaletlere geri göndermek ve biz başkan olacağız ve sizler en mutlu insanlar olacaksınız" dedi.

CUMHURİYETÇİ SENATÖRLERİ SUÇLAMIŞTI



Trump, konuşmasında Cumhuriyetçi senatörlerin Demokratlara göz yumduğunu belirterek, "Bunlardan çok var. Harika olanları da var ama bir sürü zayıf olan var. Demokratlar sınırları açarken, orduyu yıkarken ve Amerika'yı sonlandırırken görmezden geldiler. Mücadele etmeyenleri ön planda tutmalıyız. Onların kim olduğunu size söyleyeceğiz" dedi.

PENCE'TEN TRUMP'IN ÇAĞRISINA YANIT



ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenlediği "Amerika'yı Kurtar" adlı mitingde Başkan Yardımcısı Mike Pence'e çağrıda bulunmasının ardından Pence'ten yanıt geldi. Başkan Yardımcısı Pence, "Anayasayı desteklemeye ve savunmaya yönelik ettiğim yemin, beni hangi Seçiciler Kurulu oyunun sayılıp sayılmayacağına karar vermek için tek taraflı yetki iddia etmekten alıkoyuyor" dedi. Pence, Seçiciler Kurulu'nda oylara itiraz etme gibi bir yetkisinin olmadığını vurgulayarak, "ABD tarihinde hiçbir başkan yardımcısı böyle bir hak iddiasında bulunmadı" ifadelerini kullandı.

TRUMP DESTEKÇİLERİ ABD KONGRESİNE ZORLA GİRDİ





ABD'de Başkan Trump destekçileri, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ı onaylayacak olan seçiciler kulunun toplandığı ABD Kongresi'ne zorla girdi. Kongrede Seçim Kurulu'nun onay süreci toplantısına ara verildi. Görüntülerde, Trump destekçileri olduğu belirtilen kişilerin "Make America Great Again (Amerikayı Yeniden Harika Yap)" şapkaları taktığı görülmüştü.