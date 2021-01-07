Amerika'daki kanlı baskında en çok o dikkat çekti: Kimliği belli oldu

ABD'de çıkan olaylarda Trump yanlısı Jake Angeli, vikinglere benzer giyinişiyle Kongre baskınının öne çıkan figürüydü. Kimi aşırı sağcılar, sosyal medyada Angeli, dünkü olayların lideri olarak lanse etti.
ARİZONA'DAKİ GÖSTERİLERDE DE YER ALDI
"Q(Anon) Shaman" takma adıyla da bilinen 32 yaşındaki Angeli, Arizona'daki aşırı sağcı gösterilerinde de yer aldı.
Geçen yıl yapılan bir röportajda, dikkat çekmek için kürk başlık takıp yırtık pantolonlarla gezdiğini söyledi.
"ANA AKIM BİZİZ"
Yine 2020'de, Phoenix'te Trump için düzenlenen bir mitingde, "Kartopu yuvarlanıyor ve daha da büyüyor. Artık ana akım biziz" ifadelerini kullanmıştı.
KOMPLO TEORİLERİ HAREKETİ: QANON
QAnon, ABD'de aşırı sağcı komplo teorileri hareketi olarak biliniyor. Bu grubun üyeleri, iddiaya göre, Başkan Trump'ın kötülere karşı gizli bir savaş yürüttüğünü düşünüyor.
Grubun adı ilk olarak 2017 yılında duyulmuştu.
FACEBOOK ÖNLEM ALMIŞTI
Facebook, bundan 8 ay önce yaptığı açıklamada, QAnon ile bağlantılı 6 grup, 20 hesap ve 5 sayfayı sosyal ağdan kaldırdığını açıklamıştı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, grup üyeleri, sıklıkla ABD'deki başkanlık seçimi ve adaylar, Trump yönetimi, Yahudi ve Asya karşıtı komplolar ile COVID-19 gibi konularda haberler paylaşıyordu.