Amerika'daki kanlı baskında en çok o dikkat çekti: Kimliği belli oldu

FACEBOOK ÖNLEM ALMIŞTI

Facebook, bundan 8 ay önce yaptığı açıklamada, QAnon ile bağlantılı 6 grup, 20 hesap ve 5 sayfayı sosyal ağdan kaldırdığını açıklamıştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, grup üyeleri, sıklıkla ABD'deki başkanlık seçimi ve adaylar, Trump yönetimi, Yahudi ve Asya karşıtı komplolar ile COVID-19 gibi konularda haberler paylaşıyordu.