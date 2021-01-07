Ankara’dan 2021’in diplomatik atağı: Hedeflenen 650 milyonluk nüfus

DışişleriBakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerin 'ASEAN Ankara Grubu' büyükelçileri ile bir araya geldi. Yeniden Asya Girişimi'nin amacının Türkiye'ye yeni bir konum arayışı değil, Asya ile yeniden, daha güçlü bağlanmak olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Geçen yıl bu bağlamda 31 ülke için 40 ana faaliyet alanında eylem planları oluşturduk. 2 hafta sonra Ticaret Bakanımızla birlikte DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Asya İş Konseyleri ile bir araya geleceğiz" dedi.Yeniden Asya çerçevesinde ASEAN ile ilişkilere özel önem verdiklerini anlatan Çavuşoğlu, dünyanın değişik coğrafyalarından farklı ülkelerin de ASEAN ile ilişkilerini geliştirmek için çaba sarf ettiklerini ifade etti. Çavuşoğlu, ASEAN'ın 650 milyonluk nüfus ve 3 trilyon dolara yaklaşan bir pazar ve Güneydoğu Asya'da bölgesel bütünleşmede öncü, saygın bir kuruluş olduğunu vurguladı.