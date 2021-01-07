Facebook: WhatsApp verilerinizi paylaşın ya da WhatsApp'ı kullanmayı bırakın! WhatsApp bilgileri içinde neler var? Hangi veriler Facebook'la paylaşılacak?

WhatsApp açıklamasına "Özel hayata saygılı olmak DNA'mız var diye başlıyor", ancak kullanıcılar yenilenen gizlilik politikasından dolayı bu cümleye tepki gösterdi. Yenilenen gizlilik politikasına göre kullanıcılar WhatsApp verilerini Facebook'la paylaşacak. Bunu kabul etmeyen kişiler ise WhatsApp'ı kullanamayacak. İşin diğer enteresan kısmı kullanıcılara başka bir seçenek daha sunulmuyor.

Facebook'un yaptığı bu gereksinim ya da birçok kullanıcının dayatma olarak nitelendirdiği bu gelişme, uygulama içi uyarı ile kullanıcılara iletildi. Yenilenen gizlilik politikasını 8 Şubat'a kadar kabul etmeyenler, WhatsApp'tan mahrum kalacak.

GİZLİLİK İÇİN ÖNEMLİ ADIM ATILMIŞTI! ŞİMDİ İSE BUNUN TERSİ YAPILIYOR?

Facebook, WhatsApp'ı 2014'te 19 milyar dolar karşılığında satın aldı. Bir süre sonra uygulamaya uçtan uca şifreleme ekledi. Facebook'un yaptığı bu hareket, gizlilik savunucuları için bir zafer olarak görüldü. Çünkü uçtan uca şifrelemede bağımsız güvenlik uzmanları tarafından incelenmiş ve sıkı şekilde denetlenen Signal Protocol kullanıldı.