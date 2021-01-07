Facebook: WhatsApp verilerinizi paylaşın ya da WhatsApp'ı kullanmayı bırakın! WhatsApp bilgileri içinde neler var? Hangi veriler Facebook'la paylaşılacak?

WhatsApp açıklamasına "Özel hayata saygılı olmak DNA'mız var diye başlıyor", ancak kullanıcılar yenilenen gizlilik politikasından dolayı bu cümleye tepki gösterdi. Yenilenen gizlilik politikasına göre kullanıcılar WhatsApp verilerini Facebook'la paylaşacak. Bunu kabul etmeyen kişiler ise WhatsApp'ı kullanamayacak. İşin diğer enteresan kısmı kullanıcılara başka bir seçenek daha sunulmuyor.
Facebook'un yaptığı bu gereksinim ya da birçok kullanıcının dayatma olarak nitelendirdiği bu gelişme, uygulama içi uyarı ile kullanıcılara iletildi. Yenilenen gizlilik politikasını 8 Şubat'a kadar kabul etmeyenler, WhatsApp'tan mahrum kalacak.
GİZLİLİK İÇİN ÖNEMLİ ADIM ATILMIŞTI! ŞİMDİ İSE BUNUN TERSİ YAPILIYOR?
Facebook, WhatsApp'ı 2014'te 19 milyar dolar karşılığında satın aldı. Bir süre sonra uygulamaya uçtan uca şifreleme ekledi. Facebook'un yaptığı bu hareket, gizlilik savunucuları için bir zafer olarak görüldü. Çünkü uçtan uca şifrelemede bağımsız güvenlik uzmanları tarafından incelenmiş ve sıkı şekilde denetlenen Signal Protocol kullanıldı.
2016 yılında WhatsApp kullanıcılara bir defaya mahsus olmak üzere, verilerinin Facebook'la paylaşılmasını devre dışı bırakan bir olanak verdi. Şimdi güncellenmiş olan gizlilik politikası bunu değiştiriyor. Önümüzdeki ay kullanıcılar, verilerinin Facebook'la paylaşılmasını engelleyen seçeneğe sahip olmayacak. WhatsApp'ın topladığı verilerden bazıları şunları içeriyor:
-Telefon numaraları
-Adres defterlerindeki diğer kişilerin telefon numaraları
-Profil isimleri
-Profil resimleri
-Bir kullanıcının en son ne zaman çevrimiçi olduğu
-Durum mesajı
-Uygulama günlüklerinden toplanan tanılama verileri
-Cihaz ve bağlantı bilgileri
Facebook, yeni şartlarla birlikte toplanan bilgileri kendi şirketleri arasında paylaşma hakkını saklı tutuyor.
Yeni gizlilik politikasıyla birlikte WhatsApp, "Facebook şirketler ailesine 2014 yılında katıldık. Facebook şirketler ailesinin bir parçası olan WhatsApp, bu şirketler ailesinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşır. Hizmetlerimizin ve bu şirketlerin sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla paylaştığımız bilgileri kullanabilirler" diyor.
Açıklamanın devamında da "Sizinle Hizmetlerimiz ve özelliklerimiz hakkında iletişim kurar; sizi koşullarımız, ilkelerimiz ve diğer önemli güncellemeler hakkında bilgilendiririz. Hizmetlerimiz ve artık bir parçası olduğumuz Facebook şirketler ailesinin hizmetleri hakkında size pazarlama amaçlı içerikler gönderebiliriz" belirtiliyor.
Üçüncü taraflar ve hizmetler içinse açıklama şu şekilde yapılmış:
"Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler: Başkalarının bize sağladığı bilgileri alırız ve bunlar sizin hakkınızdaki bilgileri de içerebilir. Örneğin, tanıdığınız diğer kullanıcılar Hizmetlerimizi kullandığında, mobil adres defterlerinde bulunan telefon numaranızı bize sağlayabilir (aynı şekilde siz de bu kişilerin bilgilerini sağlayabilirsiniz), size veya sizin de içinde bulunduğunuz gruplara mesaj gönderebilir ya da sizi arayabilirler.
Üçüncü Taraf Sağlayıcılar: Hizmetlerimizi yürütmemize, sunmamıza, iyileştirmemize, anlamamıza, özelleştirmemize, desteklememize ve pazarlamamıza yardımcı olmaları için üçüncü taraf sağlayıcılarla çalışırız. Örneğin uygulamalarımızı dağıtmak; altyapı, teslim ve diğer sistemlerimizi sağlamak; harita ve yer bilgileri sunmak; ödemeleri işleme almak; insanların Hizmetlerimizi nasıl kullandığını anlamak ve Hizmetlerimizi pazarlamak amacıyla çeşitli şirketlerle çalışırız. Bu sağlayıcılar belirli durumlarda bize sizin hakkınızda bilgiler sağlayabilir. Örneğin uygulama mağazaları, hizmetteki sorunları tanılamamıza ve düzeltmemize yardımcı olmak için bize raporlar gönderebilir.
Üçüncü Taraf Hizmetler: Hizmetlerimizi üçüncü taraf hizmetlerle bağlantılı olarak kullanmanıza izin veririz. Hizmetlerimizi bu tür üçüncü taraf hizmetlerle birlikte kullanmanız durumunda, bu hizmetlerden sizin hakkınızda bilgiler alabiliriz. Hizmetlerimizdeki WhatsApp kişileriniz, gruplarınız veya toplu mesaj listelerinizle paylaşmak üzere belirli bir haber hizmetinin sayfasındaki bir haberi WhatsApp paylaş düğmesini kullanarak paylaşmanız veya Hizmetlerimize bir mobil iletişim operatörünün ya da cihaz sağlayıcısının Hizmetlerimize yönelik tanıtımı üzerinden erişmeyi tercih etmeniz buna örnek olarak verilebilir. Üçüncü taraf hizmetleri kullandığınızda, ilgili hizmetleri kullanmanız bu hizmetlerin kendi koşullarına ve gizlilik ilkelerine tabi olacaktır."
APPLE'IN KARARINDAN SONRA WHATSAPP KARARI ALINDI
WhatsApp'la ilgili bu karar, Apple'ın WhatsApp'ta dahil olmak üzere App Store aracılığıyla dağıtılan tüm uygulamalarda, kullanıcılardan toplanan bilgilerin ayrıntılı şekilde sunulmasını zorunlu kıldıktan sonra geldi. WhatsApp, App Store'a göre aşağıdaki bilgileri toplama hakkını saklı tutuyor.
-Kişi bilgisi
-Kişiler
-Finansal bilgiler
-Satın alma işlemleri
-Tanımlayıcılar
-Yaklaşık konum
-Kullanıcı içeriği
-Kullanım verileri
-Tanılama bilgileri
WHATSAPPS SÖZCÜSÜ AÇIKLAMA YAPMAKTAN KAÇINDI
Bir WhatsApp sözcüsü gizlilik politikasındaki değişiklikler, kullanıcıların veri paylaşımını devre dışı bırakıp, bırakmayacağı veya gelecekte kullanıcılara böyle bir imkan sağlanıp, sağlanmayacağı gibi konularda açıklama yapmayı reddetti. Aslında merak edilenleri yanıtlamadı.