‘Fransa düğünü hedef aldı’ iddiası

Mali'deki sivil katliamının arkasında Fransız askerlerinin olduğu ileri sürüldü. Mopti bölgesinde, pazarı pazartesiye bağlayan gece büyük bir hava saldırısı düzenlendi. Düğünü hedef alan saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 100 sivil yaşamını yitirdi. Fransız basınına göre ordu kaynakları, Mopti bölgesinde saldırı düzenlendiğini bildirdi. Askeri kaynaklar, saldırının sivilleri hedef almadığını, silahlı gruplara yönelik olduğunu savundu. Fransa, Mali'de görev yapan 5 askerini son 10 günde kaybetmişti.