Hindistan'da "İnek bilimi" sınavı! 100 soru sorulacak

Hindistan'dan iilginç bir haber geldi. Aljazeera'nın haberine göre, "inek bilimi" konusunda sanal ortamda çoktan seçmeli 100 sorunun sorulacağı sınava, çocuklar, yetişkinler ve aynı zamanda yabancılar katılabilecek.

Katılımcılar soruları Hintçe, İngilizce ve 12 yerel dilde çözebilecek. Ayrıca sınavda başarılı olan adaylara ödüller ve sertifikalar verilecek.