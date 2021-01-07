Hindistan'da "İnek bilimi" sınavı! 100 soru sorulacak

Hindistan'dan iilginç bir haber geldi. Aljazeera'nın haberine göre, "inek bilimi" konusunda sanal ortamda çoktan seçmeli 100 sorunun sorulacağı sınava, çocuklar, yetişkinler ve aynı zamanda yabancılar katılabilecek.
Katılımcılar soruları Hintçe, İngilizce ve 12 yerel dilde çözebilecek. Ayrıca sınavda başarılı olan adaylara ödüller ve sertifikalar verilecek.
AMAÇ İNSANLARI DAHA DUYARLI HALE GETİRMEK!
Modi yönetiminin kurduğu ulusal inek koruma ajansı Rashtriya Kamdhenu Aayog'a (RKA) göre sınavın amacı, insanların inekler hakkında daha çok bilgi sahibi olmasını sağlamak ve insanları bu hayvanlara daha duyarlı hale getirmek.
RKA'nın sınava yönelik yayınladığı çalışma notlarında, farklı inek ırkları hakkında bilgilerin yanı sıra hayvan kesmenin depremlere neden olduğu iddiası yer alıyor.