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Ne yiyeceğinize restoran karar verecek

Giriş Tarihi: 7.1.2021 ABONE OL
Ne yiyeceğinize restoran karar verecek
Belçika'da bu ay sonu açılacak bir restoranın çalışanları; yaşı, boyu, kilosu, cinsiyeti ve günlük hareketliliğine bakarak müşterilerinin ne yemesi gerektiğine karar verecek. Müşterinin ne yiyeceğini sadece iştahı değil; boyu, kilosu, cinsiyeti ve günlük hareketliliği de belirleyecek. Restoranda, müşterinin verdiği bilgiler doğrultusunda, protein ve kalori ihtiyacı hesaplanacak. Öğle yemeği isteyen bir müşteriye, günün geri kalanında neler yapacağı sorulacak. Ona göre ne kadar kaloriye ihtiyacı olduğu belirlenip tabağı ayarlanacak.
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Ne yiyeceğinize restoran karar verecek
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