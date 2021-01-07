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ABD'den son dakika:Trump'ın Ulaştırma Bakanı istifa ediyor

Amerika Birleşik Devletleri'nden son dakika haberi... Ulaştırma Bakanı , dün başkent 'deki Kongre binası baskınının ardından istifa edeceğini açıkladı. Bu, dünyanın dehşetle izlediği hadiselerin ardından Trump Kabinesi'ndeki ilk istifa oldu. Amerikan Washington Post gazetesinin haberine göre; Chao istifasına ilişkin personeline e-posta ile veda etti.

Giriş Tarihi: 7.1.2021 21:58 Son Güncelleme: 7.1.2021 22:10 ABONE OL
ABD'den son dakika:Trump'ın Ulaştırma Bakanı Elaine Lan Chao istifa ediyor

Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen son dakika bilgileri tansiyonun düşmediğini gösteriyor. Ulaştırma Bakanı Elaine Lan Chao, başkent Washington DC'deki Kongre binası baskınının ardından istifa edeceğini açıkladı. Bu, dünyanın dehşetle izlediği hadiselerin ardından Trump Kabinesi'ndeki ilk istifa oldu. Amerikan Washington Post gazetesinin haberine göre; Chao istifasına ilişkin personeline e-posta ile veda etti.

Amerika Bireşik Devletleri'nde Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell'in eşi olan Chao, istifasının pazartesi günü itibarıyla geçerli olacağını belirterek, "Saldırı, basitçe kenara koyamayacağım şekilde, beni derinden etkiledi" ifadesini kullandı.

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ABD'den son dakika:Trump'ın Ulaştırma Bakanı Elaine Lan Chao istifa ediyor
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