ABD'den son dakika haberi: Dünya o manzara karşısında şoke oldu! ABD'den art arda açıklamalar geliyor

KABUL EDİLEMEZ BİR SALDIRI

Norveç Başbakanı Erna Solberg: "Washington DC'den inanılmaz manzaralar. Bu, demokrasiye bütün yönleriyle kabul edilemez bir saldırıdır. Başkan Trump'a bunu durdurmak için ağır bir sorumluluk düşüyor."

AB Konseyi Başkanı Charles Michel: ABD'de yönetimin Joe Biden'a barışçıl şekilde devrinin sağlanacağına inanıyoruz."

Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı, milletvekili ve aşırı sol hareketi "Boyun Eğmeyen Fransa"nın lideri Jean-Luc Melanchon, "Macron nereye gitti? LREM (Macron'un partisi) yöneticileri nerede? Darbeye direnen ABD parlamenterlerini ne zaman destekleyecek." ifadesini kullandı.

Muhalif lider, aşırı sağcı lider Marine Le Pen ve partisine de Trump'a verdiği desteği geri çekmesi çağrısında bulundu.

Melanchon, ABD'deki aşırı sağın geri püskürtülmesi ve zarar vermemesi için dünyayla bağlantılarının kesilmesi gerektiğini ifade etti.