ABD'den son dakika haberi: Dünya o manzara karşısında şoke oldu! ABD'den art arda açıklamalar geliyor

UTANÇ VERİCİ
Kongredeki olayları "utanç verici" olarak nitelendiren İngiltere Başbakanı Johnson, ABD'nin dünya çapında demokrasiyi savunduğunu kaydederek, "İktidarın şimdi düzenli ve barışçıl bir şekilde devri hayati öneme sahip." ifadesini kullandı.
DEMOKRASİYİ AYAKLAR ALTINA ALMAYA SON VERİN
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Artık Amerikalı seçmenlerin kararını kabul edin. Demokrasiyi ayaklar altına almaya son verin" ifadesini kullandı.
Demokrasi düşmanlarının Washington'daki inanılmaz görüntüleri görmekten mutlu olduğunu belirten Maas, "Kışkırtıcı kelimeler Federal Meclis basamaklarında olduğu gibi şimdi de Kongrede şiddet eylemlerine dönüşüyor. Demokratik kurumlara yönelik küçümsemelerin etkisi yıkıcıdır." değerlendirmesinde bulundu.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez: "Washington'daki Kongre binasından gelen haberleri endişeyle takip ediyorum. Amerika demokrasisinin gücüne güveniyorum. Yeni Başkan Joe Biden, Amerikan halkını birleştirerek, gerilimi aşacaktır."
AB Konseyi Başkanı Michel: "ABD'de yönetimin Joe Biden'a barışçıl şekilde devrinin sağlanacağına inanıyoruz."
KABUL EDİLEMEZ BİR SALDIRI
Norveç Başbakanı Erna Solberg: "Washington DC'den inanılmaz manzaralar. Bu, demokrasiye bütün yönleriyle kabul edilemez bir saldırıdır. Başkan Trump'a bunu durdurmak için ağır bir sorumluluk düşüyor."
AB Konseyi Başkanı Charles Michel: ABD'de yönetimin Joe Biden'a barışçıl şekilde devrinin sağlanacağına inanıyoruz."
Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı, milletvekili ve aşırı sol hareketi "Boyun Eğmeyen Fransa"nın lideri Jean-Luc Melanchon, "Macron nereye gitti? LREM (Macron'un partisi) yöneticileri nerede? Darbeye direnen ABD parlamenterlerini ne zaman destekleyecek." ifadesini kullandı.
Muhalif lider, aşırı sağcı lider Marine Le Pen ve partisine de Trump'a verdiği desteği geri çekmesi çağrısında bulundu.
Melanchon, ABD'deki aşırı sağın geri püskürtülmesi ve zarar vermemesi için dünyayla bağlantılarının kesilmesi gerektiğini ifade etti.
KAYGI VERİCİ MANZARALAR
Avrupa Parlamentosu Başkanı, David Sassoli: "ABD Kongresi'nde bu gece derin kaygı verici manzaralar. Demokratik oylara saygı gösterilmeli. ABD'nin demokrasi kurallarının korunmasını güvence altına alacağından eminiz."