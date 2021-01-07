Son dakika: Dünya basını ABD'deki olayları böyle gördü: Pence, Trump'ı yarı yolda bıraktı, isyancılar kongreyi bastı

Son dakika haberi: ABD kabus dolu bir gün yaşadı. Başkan Donald Trump'ın seçim sonuçlarını tanımaması ve bu yöndeki açıklamaları ile sokağa dökülen Cumhuriyetçiler, kongreyi bastı. Olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. Kongre binasını ele geçiren isyancıların görüntüleri olayın büyüklüğünü gözler önüne sererken, dünya ABD'den gelen son dakika haberlerine kilitlendi. Olayların sabahında dünyanın en önemli gazeteleri ABD'deki olayları çarpıcı manşetler ile okuyucularına duyurdu. İşte ABD'deki olayların dünya basınına çarpıcı yansımaları ve dikkat çeken manşetler...
THE WASHİNGTON POST: TRUMP DESTEKÇİSİ ÇETELER KAPİTOL'Ü BASTI
ABD'nin en önemli gazetelerinin başında gelen The Washington Post, "Trump destekçisi çeteler Kapitol'ü bastı; Başkan kalabalığı isyan ve şiddete teşvik ediyor" manşeti ile okuyucularının karşısına çıktı.
Manşet haberinde, "Başkan Trump'ın yüzlerce destekçisi, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi, Seçici Kurul oylarına itiraz eden Cumhuriyetçi temsilcilerin tartışmalarını böldü. Senatoda Cumhuriyetçi çoğunluğun lideri Mitch McConnell, meslektaşlarına 'Joe Biden'ın zaferinin onanması ve seçim sonuçlarını değiştirmeye yönelik çabalara son verilmesine yönelik' çağrısını yaparken kargaşa koptu." ifadelerine yer verildi.
THE NEW YORK TİMES: KAPİTOL'E SALDIRI TAHLİYELERİ GETİRDİ
The New York Times ise ABD'deki olayları, "Kapitol'e saldırı tahliyeleri getirdi; bir Cumhuriyetçi, "Bu, Trump'ın onun mirasının bir parçası" ifadeleri ile ele aldı.
Gazete, haberinde, "Çetenin binayı işgal etmesinin ardından Senatoda Seçici Kurul oylarının sayılması yarıda kaldı. (Başkan Yardımcısı) Pence ve kanun koyucular tahliye edildiler." ifadeleri kullanıldı.
THE GUARDİAN: TRUMP DESTEKÇİSİ ÇETELER KAPİTOL'Ü BASTI, KAOS YAŞANDI
Dünyanın saygın gazetelerinden olan The Guardian ise ABD'de yaşanan olayları, "Trump destekçisi çeteler ABD Kapitolü'nü bastı; kaos yaşandı" ifadeleri paylaştı.
THE DAİLY TELEGRAPH: DEMOKRASİ ABLUKA ALTINDA
Yine bir diğer önemli medya kuruluşlarından olan The Daily Telegraph yaşananları manşetine taşıdı. Gazete, "Demokrasi abluka altında" ifadeleri ile Kapitol'ün kuşatıldığı anlara ilişkin dikkat çeken bir kare kullandı.
DAİLY EXPRESS: ABD'DE ANARŞİ
Daily Express ise oldukça iddialı ve çarpıcı bir ifadeyi manşetine taşıdı. Gazete, ABD'de yaşanan kaos dolu günü, 'ABD'de anarşi' ifadeleri ile okuyucularına duyurdu.
FİNANCİAL TİMES: PENCE, TRUMP'I YARI YOLDA BIRAKTI, İSYANCILAR KONGRE'YE AKIN ETTİ
ABD'de yaşanan olayları en farklı pencereden gören gazete ise hiç kuşkusuz Financial Times oldu. Financial Times, "Pence'in seçimle ilgili Trump'ı yarı yolda bırakmasıyla isyancılar Kongre'ye akın etti" manşeti ile okuyucularının karşısına çıktı. Gazetede kongre binası önündeki göstericiler ile polislerin karşı karşıya geldiği ana ilişkin bir fotoğraf karesi de yer aldı.Trump destekçileri Kongre'yi bastı: Dünyada tüm gözler ABD'ye döndü ABD'de son dakika haberi: Amerika Başkanı Donald Trump azlediliyor! ABD'den son dakika haberi: Dünya o manzara karşısında şoke oldu! ABD'den art arda açıklamalar geliyor