Son dakika: Dünya basını ABD'deki olayları böyle gördü: Pence, Trump'ı yarı yolda bıraktı, isyancılar kongreyi bastı

FİNANCİAL TİMES: PENCE, TRUMP'I YARI YOLDA BIRAKTI, İSYANCILAR KONGRE'YE AKIN ETTİ

ABD'de yaşanan olayları en farklı pencereden gören gazete ise hiç kuşkusuz Financial Times oldu. Financial Times, "Pence'in seçimle ilgili Trump'ı yarı yolda bırakmasıyla isyancılar Kongre'ye akın etti" manşeti ile okuyucularının karşısına çıktı. Gazetede kongre binası önündeki göstericiler ile polislerin karşı karşıya geldiği ana ilişkin bir fotoğraf karesi de yer aldı.

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