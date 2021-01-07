Son dakika haberi | Karar açıklandı: ABD'yi 20 Ocak'ta ne bekliyor? Trump azledilecek mi?

Son dakika haberi: ABD'de ki kanlı kongre baskını ve sonrasında yaşanan şiddet olayları tüm dünya tarafından takip ediliyor. ABD'nin Eski Dışişleri Bakanı Yardımcısı Matthew Bryza olayları değerlendirdi.
Son dakika! ABD'de neler oluyor? ABD Başkanı Donald Trump Kongre baskınında sorumlu tutulacak mı? | Video
"GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK POLİTİK KRİZ"
Matthew Bryza a Haber'de yaptığı açıklamalarında; "Yaşananlar benim ömründe gördüğüm en büyük politik kriz. Daha önce böyle bir şey görmedim. Beyaz Saray'ın daha önce böyle kuşatıldığını görmedim. Trump halkına bazı mesajlar verdi, sonrasında ise olaylar kontrolden çıktı. Hem kongrede hem Temsilciler Meclisi'nde bir süreç devam ederken "Trump kongreye gidin ve şiddet gösterin" açıklamalarında bulundu. Net bir şekilde mesaj buydu. Şu anda Cumhuriyetçilerin kendi içinde dağıldığı görülüyor. Donald Trump'ın 20 Ocak'tan önce görevden alınsın çağrıları geliyor." dedi.
JOE BİDEN'IN YOLU NE OLACAK?
Cumhuriyetçiler bir dağılma sürecinde şu an Demokratlar ise oldukça güçlü duruyorlar. Senato'yu da Temsilcilier Meclisi kısmını ellerinde tutuyor gibi görünüyorlar. Ancak Biden kongrede bazı yasaları da onaylatması gerekecek ama Senato'nun çoğunluğu hangi yasaların oylanacağına karar verecek. Şu zamana kadar Cumhuriyetçiler üstündü ancak bundan sonra Demoktarlar üstünlüğü elde edecek.
TRUMP AZLEDİLEBİLİR Mİ?
Azledilme durumu hayata geçebilir. Tabi azletmenin de belli başlı çerçeveleri yasaları kuralları var ve bunun için yalnızca 13 gün var. Ancak bu bir olasılık, Trump'ın yaptıklarına baktığımızda bu gerçekten dehşet verici. 20 Ocak'ta zaten görevini bırakacak. Amerika'da yasa yapıcılar şunu farketti artık çok çarpıcı ciddi bir cevabın verilmesi gerktiğini düşünüyor. ABD'de hiç bir başkanın böyle davranamayacağının sinyalinin verilemesi gerekiyor.
ABD ANAYASASI'NIN 25. MADDESİ NE ANLAMA GELİYOR?
Eğer Başkan artık ehliyet sahibi değilse ya da kendi görevini kötüye kullanacak ya da yeminlerine sadık kalmayan bir şekilde hareket ediyorsa o zaman ilgili merciler harekte geçerek Başkan'ı görevden uzaklaşabilecek kararlar alabilirler. 25. madde potansiyel olarak ne anlam taşıyor? Trump bir hastalığa sahip mi, bir akıl bulanıklığı ya da kafa karışıklığı içinde mi bunu bilemeyiz. Bu son çeredir ancak yine de bir olasılık.
ABD ANAYASASINDAKİ 25.MADDE NEDİR?
Anayasa'nın 25. Maddesi, ABD başkanının kabinesine ya da Kongre'ye başkanın görevini yerine getiremediği durumlarda müdahale etme yetkisi tanıyor.
Söz konusu madde, başkan yardımcısı ve önde gelen yetkililerin başkanın görevini yerine getiremediği yönünde bildirimde bulunabileceğini belirtiyor. Bu aşamada da başkan yardımcısı görevi başkan vekili olarak devralıyor.