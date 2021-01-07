Son dakika haberi | Karar açıklandı: ABD'yi 20 Ocak'ta ne bekliyor? Trump azledilecek mi?

ABD ANAYASASI'NIN 25. MADDESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Eğer Başkan artık ehliyet sahibi değilse ya da kendi görevini kötüye kullanacak ya da yeminlerine sadık kalmayan bir şekilde hareket ediyorsa o zaman ilgili merciler harekte geçerek Başkan'ı görevden uzaklaşabilecek kararlar alabilirler. 25. madde potansiyel olarak ne anlam taşıyor? Trump bir hastalığa sahip mi, bir akıl bulanıklığı ya da kafa karışıklığı içinde mi bunu bilemeyiz. Bu son çeredir ancak yine de bir olasılık.

ABD ANAYASASINDAKİ 25.MADDE NEDİR?

Anayasa'nın 25. Maddesi, ABD başkanının kabinesine ya da Kongre'ye başkanın görevini yerine getiremediği durumlarda müdahale etme yetkisi tanıyor.



Söz konusu madde, başkan yardımcısı ve önde gelen yetkililerin başkanın görevini yerine getiremediği yönünde bildirimde bulunabileceğini belirtiyor. Bu aşamada da başkan yardımcısı görevi başkan vekili olarak devralıyor.

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