SON DAKİKA HABERLER: Washington’daki kaosta öldürülen kadının kimliği belirlendi





Kocası, Babbit'in bir Trump destekçisi olduğunu ve onu tanıyan herkesin ne kadar büyük bir vatansever olduğunu bildiğini söyledi.

Washington DC'deki polis departmanı Babbit'in ölümüyle ilgili soruşturma yürüttüğünü açıklasa da Babbit'i kimin vurduğu belirsizliğini koruyor.

ABD'den son dakika haberi: Bir kadın polis tarafından böyle vuruldu! | Video