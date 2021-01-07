SON DAKİKA HABERLER: Washington’daki kaosta öldürülen kadının kimliği belirlendi

Son dakika haber: Babbit'in eşi San Diego'nun haber kaynağı olan KUSI'ye ölen kişinin Ashli Babbit olduğunu doğruladı. Eşi, Ashli Babbit'in ABD Hava Kuvvetleri'nde 14 yıllık bir üst düzey güvenlik görevlisi olduğu bilgisini verdi.
Kocası, Babbit'in bir Trump destekçisi olduğunu ve onu tanıyan herkesin ne kadar büyük bir vatansever olduğunu bildiğini söyledi.
Washington DC'deki polis departmanı Babbit'in ölümüyle ilgili soruşturma yürüttüğünü açıklasa da Babbit'i kimin vurduğu belirsizliğini koruyor.
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"BİR POLİS TARAFINDAN VURULMUŞ OLABİLİR"
Çatışmanın iki görgü tanığı, Çarşamba akşamı CNN'den Anderson Cooper'a konuştu ve Babbit'in polislerin engellediği bir alana kırık bir pencereden tırmandığı sırada bir polis tarafından vurulmuş olabileceğini öne sürdü.
Tanıklardan bir diğeri olan John Sullivan ise polislerin silahları çekilmiş haldeyken Babbit'i bir merdivende kanlar içerisinde yatarken gösteren bir video kaydetti.
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SON DAKİKA! "KİMİN ÖLDÜRDÜĞÜ GİZEMİNİ KORUYOR"
Babbit, vurulduktan sonra kanla kalı bir alanda yatarken kayda alınmasının ardından, hastaneye kaldırıldı ve birkaç saat sonra ise öldüğü doğrulandı.
Son dakika haber: Polis, kimin ateş açtığı konusunda henüz bir bilgi vermedi.
FOX 5, Babbit'in California'daki evinden Washington DC'ye kocası olmadan gittiğini bildirdi. Babbit'in kayınvalidesi ise bunu neden yapmaya karar verdiğini bilmediğini söyleyen bir açıklama yaptı.
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