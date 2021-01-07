Son Dakika Haberleri | Amerika’da kaos gününde ölü sayısı yükseliyor! İşte, ABD’de son durum

Protestocular tarafından işgal edilen, kurşun geçirmez dahi kırılan ABD Kongre Binası bir kez daha emniyete alındı, ancak ülkenin başkentinin yaşadığı kaosta, vurulan bir kadın da dahil olmak üzere dört kişi öldü. Demokratlar tarafından gösterilerden sorumlu tutulan Trump'ın, destekçilerine hitaben konuşma yaptığı bir video Twitter tarafından tamamen silindi. Türkiye'de ise birçok siyasi isim ve kurum, taraflara itidal çağrısında bulunarak demokrasiye saygı gösterilmesi vurgusunu yaptı. Dün yaşanan kaos gününün ardından ABD'de son durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, Amerika'da yaşanan son durum ve başkentten gelen son dakika haberleri…

ABD'DE SON DURUM: NELER YAŞANDI?

Dün öğlen saat 13: 00'ten kısa bir süre sonra Çarşamba günü yüzlerce Trump yanlısı protestocu, Capitol'un çevresi boyunca kurulan bariyerleri aşarak tam teçhizatlı polislerin üzerine yürüdü. ABD ulusal medyasında yer alan haberlere göre bazıları memurlara "hainler" diyerek saldırdı ve aralarında arbede yaşandı.