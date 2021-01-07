Son Dakika Haberleri | Amerika’da kaos gününde ölü sayısı yükseliyor! İşte, ABD’de son durum

Protestocular tarafından işgal edilen, kurşun geçirmez dahi kırılan ABD Kongre Binası bir kez daha emniyete alındı, ancak ülkenin başkentinin yaşadığı kaosta, vurulan bir kadın da dahil olmak üzere dört kişi öldü. Demokratlar tarafından gösterilerden sorumlu tutulan Trump'ın, destekçilerine hitaben konuşma yaptığı bir video Twitter tarafından tamamen silindi. Türkiye'de ise birçok siyasi isim ve kurum, taraflara itidal çağrısında bulunarak demokrasiye saygı gösterilmesi vurgusunu yaptı. Dün yaşanan kaos gününün ardından ABD'de son durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, Amerika'da yaşanan son durum ve başkentten gelen son dakika haberleri…
ABD'DE SON DURUM: NELER YAŞANDI?
Dün öğlen saat 13: 00'ten kısa bir süre sonra Çarşamba günü yüzlerce Trump yanlısı protestocu, Capitol'un çevresi boyunca kurulan bariyerleri aşarak tam teçhizatlı polislerin üzerine yürüdü. ABD ulusal medyasında yer alan haberlere göre bazıları memurlara "hainler" diyerek saldırdı ve aralarında arbede yaşandı.
Yaklaşık 90 dakika sonra polis, göstericilerin binaya girdiğini ve Meclis ve Senato kapılarının kilitlendiğini söyledi. Kısa bir süre sonra Kongre'nin katları polis tarafından boşaltıldı. Seçim oylarının sayılmasında resmi ve sembolik görevi olan Başkan Yardımcısı Mike Pence de Kongre binasından tahliye edildi.
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Kongre'nin ön kapısında saat 15: 00'ten itibaren silah sesleri duyulmaya başlandı. Bir Trump destekçisi o sıralarda Senato kürsüsünde dururken fotoğraflandı.
Henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın, Capitol koridorlarında göğsünden vurulduktan sonra öldü. DC Polis Şefi Robert Contee, protestolar sırasında üç kişinin daha öldüğünü söyledi.
ABD'den son dakika haberi: Bir kadın polis tarafından böyle vuruldu! | Video
Contee düzenlediği basın toplantısında, "Bir yetişkin kadın ve iki yetişkin erkek hayatını kaybetti" diyerek, ölenlerin yakınları için başsağlığı dileklerini paylaştı.
Olaylarda, göstericilerin yanı sıra çok sayıda polis memuru yaralandı.
Polis isyancıların savaş alanına çevirdiği temizlemek için çalışırken biber gazı ve göz yaşartıcı kapsüller kullanıldı. Senato'nun batı tarafındaki pencereler kırıldı ve yüzlerce destek polisi binanın birinci katına adeta etten duvar ördü.
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4 ÖLÜ, 52 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
ABD Kongresinin bazı Donald Trump destekçileri tarafından basılmasıyla yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirildi., Kongre binasında yaşanan olaylara ilişkin Washington Polis Şefi Robert Contee yazılı açıklama yaptı. Contee, açıklamasında, Kongre içinde polis tarafından vurulan ve daha önce hastanede hayatını kaybeden kadın göstericinin ardından 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. Hayatını kaybedenlerden 1'inin erkek, 2'sinin kadın olduğunu ve bu kişilerin kaldırıldıkları acil servislerde öldüklerini aktaran polis şefi, söz konusu kişilerin kimliklerini açıklamadı. Contee ayrıca, olaylarda 14 polisin hafif şekilde yaralandığını ve en az 52 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
JOE BİDEN'DAN "GERİ ÇEKİLİN" ÇAĞRISI
ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Trump destekçilerinin Kongre'yi basmasının ardından ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik "saldırılara" son verilmesi çağrısı yaptı. Biden, "Yapılan protesto değildir. Bir kalkışmadır. Bu kesinlikle kaostur. Ayrılıkçılığa bile girer. Bu kalabalığa çağrı yapıyorum. Geri çekilin" ifadelerini kullandı.
TRUMP'IN AZLİ GÜNDEMDE
Kongre binasının işgal edilmesi, Demokratların Beyaz Saray'da iki haftası Başkan Donald Trump'a yönelik azil çabalarını yeniden alevlendirdi. ABD medyasına konuşan New York'tan Temsilciler Meclisi'ne giren Hakeem Jeffries, "Tüm seçeneklerin masada olduğunu söylerken, tüm seçeneklerin masada olması gerektiğini kastediyorum" ifadesini kullandı. Massachusetts'in Temsilciler Meclisi üyesi Ayanna Pressley de "Donald Trump, Temsilciler Meclisi tarafından derhal azledilmeli ve Kongre tekrar toplanır toplanmaz ABD tarafından görevden alınmalı" dedi.
TRUMP'IN TWITTER HESABINA SANSÜR
Sosyal medya devlerinden Twitter, ABD Kongresine düzenlenen baskının ardından Başkan Donald Trump'ın hesabını 12 saat boyunca kilitleyeceğini, ihlallerin devam etmesi durumunda ise hesabını askıya alacağını duyurdu.
Twitter'dan yapılan açıklamada, başkent Washington'da bugün "görülmemiş ve devam eden şiddetin" ardından Trump'tan 3 paylaşımını kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle kaldırması istendiği belirtildi.
Trump'ın Twitter hesabının 12 saat kilitleneceği ifade edilen açıklamada, söz konusu paylaşımlar kaldırılmadığı ve ihlaller devam ettiği sürece hesabın askıya alınacağını bildirildi.
AB VE NATO'DAN ARD ARDA AÇIKLAMA
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'deki olaylara ilişkin açıklama yaptı. Stoltenberg, "Wahington'daki görüntüler şoke edici. Demokratik seçimin sonucuna saygı gösterilmeli" ifadesini kullandı. AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell de olayları "ABD demokrasisine karşı görülmemiş saldırı" olarak nitelendirerek seçim sonucuna saygı çağrısı yaptı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise "ABD'de yönetimin Joe Biden'a barışçıl şekilde devrinin sağlanacağına inanıyoruz" dedi.
SENATÖRLER ODALARINA KAPANDI
Capitol'ün, protestocular tarafından basılmasının ardından Senatörler odalarına kapandı ve takviye kuvvetler her senatörün kapısında etten duvar ördü. Bina tamamen temizlendikten sonra odalarından çıkan senatörler, oylamaya devam etti.
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ABD'nin Georgia eyaletinde yapılan ve başa baş giden ikinci tur Senato seçimlerinde de sonuçlar açıklandı. Sonuçlara göre, Demokrat parti adayları Jon Ossoff ve Raphael Warnock'ın Senato seçimlerini kazandı.
BM GENEL SEKRETERİ: HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE SAYGI GÖSTERİLMELİ
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Kongresinin Başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından basılmasının ardından yaşanan olaylardan üzüntü duyduğunu bildirdi. BM Genel Sektereri Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, siyasi liderlerin bu tür durumlarda destekçilerinden şiddetten kaçınmalarını, demokratik süreçlere ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermelerini istemesinin altını çizdi.
SENATÖR: DİBE VURDUK
Senatör John Cornyn, Trump'ın söyleminin Kongre Binası'na saldırıya yol açtığını öne sürdü ve "dibe vurduk" dedi.
Texas'lu Cumhuriyetçi Senatör, "O kadar insanı bir araya getirir ve karıştırırsanız, onları kontrol edemezsiniz ve kalabalığın nelerden oluştuğunu bilmiyorum" dedi.