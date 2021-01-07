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Son Dakika Haberleri | ’da kaos gününde ölü sayısı yükseliyor! İşte, ’de son durum

’de yaşanan olaylar ile ilgili son dakika haberleri geliyor. Seçim sonuçlarının onaylanması için ’de yapılan oylamalar sırasında, binanın etrafında binlerce protestocu toplandı. Çok sayıda protestocu, polis barikatlarını yıkarak binaya girdi ve müdahaleler izdiham sırasında 4 kişi hayatını kaybetti. , korumaları tarafından binadan son anda uzaklaştırıldı. Peki, ’da neler yaşanıyor, Trump’ın yaşananlar hakkında ne açıklama yaptı? İşte, Başken ’dan gelen son dakika haberleri ve ABD’de son durum…

Giriş Tarihi: 7.1.2021 11:16 Son Güncelleme: 7.1.2021 11:28 ABONE OL
Son Dakika Haberleri | Amerika’da kaos gününde ölü sayısı yükseliyor! İşte, ABD’de son durum

Protestocular tarafından işgal edilen, kurşun geçirmez dahi kırılan Kongre Binası bir kez daha emniyete alındı, ancak ülkenin başkentinin yaşadığı kaosta, vurulan bir kadın da dahil olmak üzere dört kişi öldü. Demokratlar tarafından gösterilerden sorumlu tutulan Trump'ın, destekçilerine hitaben konuşma yaptığı bir video Twitter tarafından tamamen silindi. Türkiye'de ise birçok siyasi isim ve kurum, taraflara itidal çağrısında bulunarak demokrasiye saygı gösterilmesi vurgusunu yaptı. Dün yaşanan kaos gününün ardından ABD'de son durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, 'da yaşanan son durum ve başkentten gelen son dakika haberleri…

ABD'DE SON DURUM: NELER YAŞANDI?

Dün öğlen saat 13: 00'ten kısa bir süre sonra Çarşamba günü yüzlerce Trump yanlısı protestocu, 'un çevresi boyunca kurulan bariyerleri aşarak tam teçhizatlı polislerin üzerine yürüdü. ABD ulusal medyasında yer alan haberlere göre bazıları memurlara "hainler" diyerek saldırdı ve aralarında arbede yaşandı.

Son Dakika Haberleri | Amerika’da kaos gününde ölü sayısı yükseliyor! İşte, ABD’de son durum

Yaklaşık 90 dakika sonra polis, göstericilerin binaya girdiğini ve Meclis ve Senato kapılarının kilitlendiğini söyledi. Kısa bir süre sonra Kongre'nin katları polis tarafından boşaltıldı. Seçim oylarının sayılmasında resmi ve sembolik görevi olan Başkan Yardımcısı Mike Pence de Kongre binasından tahliye edildi.

Son Dakika: ABD'de kaos günü! Senatörlerin çalışma ofisi bu hale geldi! | Video

Kongre'nin ön kapısında saat 15: 00'ten itibaren silah sesleri duyulmaya başlandı. Bir Trump destekçisi o sıralarda Senato kürsüsünde dururken fotoğraflandı.

Son Dakika Haberleri | Amerika’da kaos gününde ölü sayısı yükseliyor! İşte, ABD’de son durum

Henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın, koridorlarında göğsünden vurulduktan sonra öldü. DC Polis Şefi Robert Contee, protestolar sırasında üç kişinin daha öldüğünü söyledi.

ABD'den son dakika haberi: Bir kadın polis tarafından böyle vuruldu! | Video

Son Dakika Haberleri | Amerika’da kaos gününde ölü sayısı yükseliyor! İşte, ABD’de son durum

Contee düzenlediği basın toplantısında, "Bir yetişkin kadın ve iki yetişkin erkek hayatını kaybetti" diyerek, ölenlerin yakınları için başsağlığı dileklerini paylaştı.

Olaylarda, göstericilerin yanı sıra çok sayıda polis memuru yaralandı.

Son Dakika Haberleri | Amerika’da kaos gününde ölü sayısı yükseliyor! İşte, ABD’de son durum

Polis isyancıların savaş alanına çevirdiği temizlemek için çalışırken biber gazı ve göz yaşartıcı kapsüller kullanıldı. Senato'nun batı tarafındaki pencereler kırıldı ve yüzlerce destek polisi binanın birinci katına adeta etten duvar ördü.

Son Dakika: ABD Kongre binasının kurşun geçirmez camlarını kırdılar | Video

Son Dakika Haberleri | Amerika’da kaos gününde ölü sayısı yükseliyor! İşte, ABD’de son durum

4 ÖLÜ, 52 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kongresinin bazı Donald Trump destekçileri tarafından basılmasıyla yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirildi., Kongre binasında yaşanan olaylara ilişkin Polis Şefi Robert Contee yazılı açıklama yaptı. Contee, açıklamasında, Kongre içinde polis tarafından vurulan ve daha önce hastanede hayatını kaybeden kadın göstericinin ardından 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. Hayatını kaybedenlerden 1'inin erkek, 2'sinin kadın olduğunu ve bu kişilerin kaldırıldıkları acil servislerde öldüklerini aktaran polis şefi, söz konusu kişilerin kimliklerini açıklamadı. Contee ayrıca, olaylarda 14 polisin hafif şekilde yaralandığını ve en az 52 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Son Dakika Haberleri | Amerika’da kaos gününde ölü sayısı yükseliyor! İşte, ABD’de son durum

JOE BİDEN'DAN "GERİ ÇEKİLİN" ÇAĞRISI

'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Trump destekçilerinin Kongre'yi basmasının ardından ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik "saldırılara" son verilmesi çağrısı yaptı. Biden, "Yapılan protesto değildir. Bir kalkışmadır. Bu kesinlikle kaostur. Ayrılıkçılığa bile girer. Bu kalabalığa çağrı yapıyorum. Geri çekilin" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN AZLİ GÜNDEMDE

Kongre binasının işgal edilmesi, Demokratların Beyaz Saray'da iki haftası Başkan Donald Trump'a yönelik azil çabalarını yeniden alevlendirdi. ABD medyasına konuşan New York'tan Temsilciler Meclisi'ne giren Hakeem Jeffries, "Tüm seçeneklerin masada olduğunu söylerken, tüm seçeneklerin masada olması gerektiğini kastediyorum" ifadesini kullandı. Massachusetts'in Temsilciler Meclisi üyesi Ayanna Pressley de "Donald Trump, Temsilciler Meclisi tarafından derhal azledilmeli ve Kongre tekrar toplanır toplanmaz ABD tarafından görevden alınmalı" dedi.

Son Dakika Haberleri | Amerika’da kaos gününde ölü sayısı yükseliyor! İşte, ABD’de son durum

TRUMP'IN TWITTER HESABINA SANSÜR

Sosyal medya devlerinden Twitter, Kongresine düzenlenen baskının ardından Başkan Donald Trump'ın hesabını 12 saat boyunca kilitleyeceğini, ihlallerin devam etmesi durumunda ise hesabını askıya alacağını duyurdu.

Twitter'dan yapılan açıklamada, başkent 'da bugün "görülmemiş ve devam eden şiddetin" ardından Trump'tan 3 paylaşımını kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle kaldırması istendiği belirtildi.

Trump'ın Twitter hesabının 12 saat kilitleneceği ifade edilen açıklamada, söz konusu paylaşımlar kaldırılmadığı ve ihlaller devam ettiği sürece hesabın askıya alınacağını bildirildi.

Son Dakika Haberleri | Amerika’da kaos gününde ölü sayısı yükseliyor! İşte, ABD’de son durum

AB VE NATO'DAN ARD ARDA AÇIKLAMA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'deki olaylara ilişkin açıklama yaptı. Stoltenberg, "Wahington'daki görüntüler şoke edici. Demokratik seçimin sonucuna saygı gösterilmeli" ifadesini kullandı. AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell de olayları "ABD demokrasisine karşı görülmemiş saldırı" olarak nitelendirerek seçim sonucuna saygı çağrısı yaptı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise "ABD'de yönetimin Joe Biden'a barışçıl şekilde devrinin sağlanacağına inanıyoruz" dedi.

Son Dakika Haberleri | Amerika’da kaos gününde ölü sayısı yükseliyor! İşte, ABD’de son durum

SENATÖRLER ODALARINA KAPANDI

'ün, protestocular tarafından basılmasının ardından Senatörler odalarına kapandı ve takviye kuvvetler her senatörün kapısında etten duvar ördü. Bina tamamen temizlendikten sonra odalarından çıkan senatörler, oylamaya devam etti.

Son Dakika Haberleri | Capitol binası tamamen temizlendi... Senatörler odalarından böyle çıktı | Video

'nin Georgia eyaletinde yapılan ve başa baş giden ikinci tur Senato seçimlerinde de sonuçlar açıklandı. Sonuçlara göre, Demokrat parti adayları Jon Ossoff ve Raphael Warnock'ın Senato seçimlerini kazandı.

Son Dakika Haberleri | Amerika’da kaos gününde ölü sayısı yükseliyor! İşte, ABD’de son durum

BM GENEL SEKRETERİ: HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE SAYGI GÖSTERİLMELİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kongresinin Başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından basılmasının ardından yaşanan olaylardan üzüntü duyduğunu bildirdi. BM Genel Sektereri Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, siyasi liderlerin bu tür durumlarda destekçilerinden şiddetten kaçınmalarını, demokratik süreçlere ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermelerini istemesinin altını çizdi.

Son Dakika Haberleri | Amerika’da kaos gününde ölü sayısı yükseliyor! İşte, ABD’de son durum

SENATÖR: DİBE VURDUK

Senatör John Cornyn, Trump'ın söyleminin Kongre Binası'na saldırıya yol açtığını öne sürdü ve "dibe vurduk" dedi.

Texas'lu Cumhuriyetçi Senatör, "O kadar insanı bir araya getirir ve karıştırırsanız, onları kontrol edemezsiniz ve kalabalığın nelerden oluştuğunu bilmiyorum" dedi.

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Son Dakika Haberleri | Amerika’da kaos gününde ölü sayısı yükseliyor! İşte, ABD’de son durum
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