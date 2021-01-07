Son Dakika: Joe Biden resmi olarak ABD Başkanı seçildi! Donald Trump'tan 'ikinci dönem' mesajı

Senato ve Meclis, Georgia ve Pennsylvania'da Biden'ın oylarına yönelik itirazları reddetti. Cumhuriyetçiler ayrıca Arizona, Nevada ve Michigan'ın seçim oylarına itiraz ettiler, ancak önergeler tartışma aşamasına gelmeden reddedildi. Biden'ın başkanlığının resmi olarak onaylanması, Trump yanlısı protestocuların Çarşamba günü ABD Kongre Binası'nı basmasından sonra yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump, 'tarihi başkanlık döneminin ilkinin sona erdiğini' söyleyerek, 2024 seçimlerinde adaylığı için yeşil ışık yaktı.

Normalde törensel bir süreç olan Kongre'nin ortak oturumu, protestocuların Kongre Binası'na girmesiyle birkaç saatliğine durduruldu.

Görüşme ve oylamalar saat 20.00 civarında kaldığı yerden devam etti.