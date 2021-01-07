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Son Dakika: resmi olarak ABD Başkanı seçildi! 'tan 'ikinci dönem' mesajı

Gelen son dakika haberine göre Trump dönemi resmi olarak sona erdi. Kongre, seçimlerde ABD Başkanı seçilen 'ın Başkan Trump'a karşı kazandığı zaferi onayladı ve Joe Biden, resmi olarak ABD Başkanı seçildi! Vermont'un üç seçim oyunun sayılmasıyla birlikte, Biden ve Başkan Yardımcısı , başkanlığı kazanmak için ihtiyaç duyduğu 270 barajını aşmış oldu. ABD Başkanı da, bir açıklamada bulunarak ilk defa yenilgiyi kabul etti.

Giriş Tarihi: 7.1.2021 12:27 ABONE OL
Son Dakika: Joe Biden resmi olarak ABD Başkanı seçildi! Donald Trump'tan 'ikinci dönem' mesajı

Senato ve Meclis, Georgia ve Pennsylvania'da Biden'ın oylarına yönelik itirazları reddetti. Cumhuriyetçiler ayrıca Arizona, Nevada ve Michigan'ın seçim oylarına itiraz ettiler, ancak önergeler tartışma aşamasına gelmeden reddedildi. Biden'ın başkanlığının resmi olarak onaylanması, Trump yanlısı protestocuların Çarşamba günü ABD Kongre Binası'nı basmasından sonra yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump, 'tarihi başkanlık döneminin ilkinin sona erdiğini' söyleyerek, 2024 seçimlerinde adaylığı için yeşil ışık yaktı.

Normalde törensel bir süreç olan Kongre'nin ortak oturumu, protestocuların Kongre Binası'na girmesiyle birkaç saatliğine durduruldu.

Görüşme ve oylamalar saat 20.00 civarında kaldığı yerden devam etti.

TRUMP KABUL ETTİ

Başkan seçilen Joe Biden'in Seçiciler Kurulu zaferinin resmi olarak onaylanmasının ardından, Başkan Trump, kararın "başkanlık tarihindeki en büyük ilk dönemin sonunu temsil ettiğini" söyledi.

Trump yaptığı açıklamada, "Seçim sonucuna tamamen katılmama ve gerçeklerin beni desteklemesine rağmen, yine de 20 Ocak'ta düzenli bir geçiş olacak" dedi.

Trump, "Yalnızca yasal oyların sayılmasını sağlamak için mücadelemize devam edeceğimizi her zaman söylemiştim. Bu, başkanlık tarihindeki en büyük ilk dönemin sonunu temsil etse de, Amerika'yı Yeniden Harika Yapma mücadelemizin yalnızca başlangıcıdır" dedi.

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Son Dakika: Joe Biden resmi olarak ABD Başkanı seçildi! Donald Trump'tan 'ikinci dönem' mesajı
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