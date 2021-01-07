Son dakika: Trump'a bir şok daha! Yardımcısı Pence canlı yayında duyurdu...

ABD seçimlerinin yankıları sürüyor. 3 Kasım'daki seçimleri resmen kaybeden ABD Başkanı Donald Trump, yenilgiyi kabul etmediğini, oylarının çalındığını söyledi.

Trump'ın açıklamaları sonrası ülke karıştı. Seçimle ilgili oturumun sürdüğü kongre binası, Trump destekçisi Cumhuriyetçiler tarafından basıldı. Polisle yaşanan çatışmalar sonrası 4 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

Polis, içerideki siyasileri güçlükle binadan çıkardı. Oturum yarım kalırken, her şeyin kontrol altına alınması ile yeniden başladı.

Trump'ın çağrılarına kulak asmayan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, kongrede önemli bir açıklamada bulundu. Pence, Pensilvanya eyaletindeki seçimler ile ilgili Trump'ın yaptığı itirazın reddedildiğini duyurdu.

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