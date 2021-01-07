Trump taraftarları Kongre’yi bastı

ABD'de 3 Kasım'daki olaylı başkanlık seçimlerinin ardından dün ülkenin başkenti Washington D.C. savaş alanına döndü. ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri başkanlık seçimlerinin sonuçlarını onaylamak üzere toplanan Kongre binasını kuşattı.Yerel saat ile 15.00 sularında kimi protestocular güvenliği aşarak Kongre binasına girdi. Göstericiler, seçimlerin kazananı olarak kabul edilen Demokratların adayı Joe Biden'ın başkanlığının resmiyet kazanacağı oylamanın yapılacağı salona da zorla girdi. Kongrede Seçim Kurulu'nun onay süreci toplantısına ara verildi.Trump destekçilerinin güvenliği aşarak binaya girmesi üzerine hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da görülen bütün oturumlar durduruldu.Kongre binasının dışında silahlar da çekildi. Göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar çıktı. Göstericilerden biri vurularak ağır yaralandı. Polis, göstericileri durdurmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Onlarca kişi gözaltına alındı. Kentte yerel saatle 18.00 sonrasında 12 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Saat 06.00'ya kadar sürecek olan yasak kararının ardından çok sayıda gösterici Kongre binasından ayrılırken, yüzlerce kişi ise kalmaya devam etti.Trump, destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada "Asla vazgeçmeyeceğiz, pes etmeyeceğiz. Mike Pence doğru şeyi yaparsa seçimi kazanacağız" demişti. Ancak Pence yeminine bağlı kalacağınıaçıkladı. Seçilmiş Başkan Joe Biden ise gösteriler için "Yapılan protesto değildir. Bir kalkışmadır. Bu kesinlikle kaostur" ifadesini kullandı. Biden, Trump'a da "Televizyona çık ve yeminini tut. Anayasa'yı savun" diye seslendi. Olayların tırmanması üzerine Trump, taraftarlarına "evinize dönün" çağrısı yaptı.Dışişleri Bakanlığı, ABD'de meydana gelen olaylar için yaptığı açıklamada, gelişmelerin endişeyle takip edildiğini belirterek, "ABD'deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz" dedi. "ABD'nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz" denilen Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ABD'deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD'nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz. ABD'deki vatandaşlarımızın kalabalık mekanlar ve gösteri yapılan yerlerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz." 15 Temmuz darbe gecesinde ABD yönetimi, "tarafları itidale davet ediyoruz" açıklamasında bulunmuştu.