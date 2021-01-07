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Trump'tan son dakika karar! Beyaz Saray'a girişi yasaklandı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD kongre binasına yönelik kanlı baskın sonrası yaşanan gerginliğin ardından kendisinin aksine anayasanın yanında yer alan yardımcısı 'in çalışma ekibinin başındaki isim olan 'un Beyaz Saray'a girişini yasakladığı ifade edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 7.1.2021 10:43 Son Güncelleme: 7.1.2021 10:44 ABONE OL
Trump'tan son dakika karar! Beyaz Saray'a girişi yasaklandı

Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump'ın başkent Washington DC'deki "Amerika'yı Kurtar" adlı mitinginin ardından yaşanan gerginliğin yansımaları sürüyor.ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in çalışma ekibinin başında olan Marc Short'un Beyaz Saray'a girişini yasakladığı açıklandı. Trump, "Mike Pence, umarım ülkemizin iyiliği için ayağa kalkabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

SENATO PENNSYLVANİA SONUÇLARINA İTİRAZI RET

Öte yandan, Senato Pennsylvania eyaletinde Joe Biden'ın zaferine yapılan itirazı reddetti. 3 Kasım'da yapılan seçimlerde eyaletlerin Seçiciler Kurulu üyelerinin oylarının sayıldığı Kongre'nin iki kanadının ortak oturumunda Pennsylvania'dan gelen sonuçlara bazı Cumhuriyetçiler tarafından itiraz edilmişti. İtiraz hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'dan en az bir üyenin desteğini alması nedeniyle geçerli sayılmıştı. Bunun üzerine Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ortak oturuma ara verildi ve her iki kanatta itirazın tartışmak üzere en az iki saat sürecek ayrı oturumlar başladı. Senato'daki itiraz oturumunda hiçbir senatörün söz almaması üzerine doğrudan oylamaya geçildi ve itiraz 7'ye karşı 92 oyla reddedildi.

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Trump'tan son dakika karar! Beyaz Saray'a girişi yasaklandı
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