Washington'dan gelen yolcular yaşadıklarını anlattı

Kızını ziyaret için İstanbul'a gelen ABD'li Leigh Byrd "Beni en fazla korkutan şey şehrin dört bir yanında sivil bir huzursuzluk olmasıydı. Bunun olacağını aslında biliyorduk. İnsanlar seçim sonuçlarından mutlu değildi" dedi. Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle dün akşam saatlerinde Washington'dan İstanbul'a gelen Türk ve ABD vatandaşları İstanbul Havalimanı'nda gösteriler sırasında yaşadıklarını anlattı.

BENİM İÇİN KORKUTUCUYDU

Kızını ziyaret etmek için İstanbul'a gelen Leigh Byrd Amerika'da seçim sonuçlarından mutlu olmayan insanların gösteri yaptıklarını belirterek "Önce her şey iyiydi. Barışçıl bir ortam vardı. Daha sonra bu ortam olmadı. Havalimanına giderken yolda çok fazla polis olduğunu gördüm ve havalimanına vardığımda da öyleydi. Çok fazla polis olmasının oluşabilecek her hangi bir olaya karşı önlem olarak bulunduklarını söyledi. Bu benim için korkutucuydu" dedi.

İNSANLAR SONUÇLARDAN MUTLU DEĞİLDİ

Kendisini en fazla korkutan şeyin şehrin dört bir yanında sivil bir huzursuzluk olduğunu kaydenen Byrd "Bunun olacağını aslında biliyorduk. İnsanlar seçim sonuçlarından mutlu değildi. Neyin adil olup olmadığını bilmiyoruz" diye konuştu.

BİR ANDA SİRENLER DUYMAYA BAŞLADIK

Eşi ile birlikte Türkiye'ye dönen Ahmet Çuhadaroğlu "Oğlumun evinde otururken bir anda dışarıdan sirenler duymaya başladık. Cep telefonumuza önce İspanyolca sonra İngilizce mesaj geldi. Belediye başkanın şehrin genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini söyledi. Daha sonra biz havalimanına gitmek üzere yola çıktık. Yollar boştu. Havalimanında her hangi bir olay görmedik" dedi.

ABD'LİLER ÇOK HEYECANLANDILAR

Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi sonrası yapılan protestolar sırasında da ABD'de bulunduğunu belirten Çuhadaroğlu "O zaman bir çok mağazanın vitrinini suntalarla kaplamışlardı. Böyle bir olay görmedim bu sefer. Havalimanına geldikten sonra son derece sakindi. Endişelenmedik. Ben Türk olarak pek yadırgamadım. Ama Amerikalılar çok heyecanlandılar" dedi.

ŞEHRİN DIŞINDA OLDUĞUMUZ İÇİN ENDİŞELENMEDİK

Aziz ve Evren Kırdar çifti ise şunları söyledi "Biz uçağa binmeden 4-5 saat önce duyduk. Trump taraftarları kongreyi basmışlar. Cumhuriyetçiler kongreyi basmışlar. Sanırım silahlı kişiler de varmış. Onları duyduk. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş o gece için. Havalimanı şehir dışında olduğu için bir problem yok. Ama kongre etrafından bir çok insan toplanmış vaziyette onları duyduk. Biz şehrin dışında olduğumuz için endişelenmedik"